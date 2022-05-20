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Оформить инвалидность во время войны и получить выплаты стало легче: что изменилось

Фото: Как оформить инвалидность во время войны (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время военного положения украинцам упростили процедуру получения и продления инвалидности.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Что упростили

Чтобы получать социальные выплаты лицам с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется.

Срок прохождения повторного осмотра переносится на срок не позднее шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.

В течение действия военного положения и через шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.

Врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторное освидетельствование во время действия военного состояния.

Напомним, что медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводиться по направлению от учреждения здравоохранения (форма 088/о) после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также при наличии сведений, которые подтверждают нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными недостатками.

Дети и взрослые могут получать следующие выплаты без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:

  • социальные выплаты;
  • реабилитационные услуги и вспомогательные средства;
  • средства инконтиненции;
  • образовательные услуги;
  • соответствующие льготы.

Информацию о работе медучреждений и предоставлении медицинской помощи вы можете получить по номеру 1677.

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Как мы ранее писали, стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона.

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