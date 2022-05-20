Оформити інвалідність під час війни та отримати виплати стало легше: що змінилося

Що спростили

Щоб отримувати соціальні виплати особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно.

Термін проходження повторного огляду переноситься на строк не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

Протягом дії воєнного стану та через шість місяців після його припинення /скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно і незалежно від місця проживання або перебування.



Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводитиметься за направленням від закладу охорони здоров'я (форма 088/о) після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, а також за наявності відомостей, які підтверджують порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами.

Діти та дорослі можуть отримувати наступні виплати без проходження повторного огляду ЛКК або МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні засоби;

засоби інконтиненції;

освітні послуги;

відповідні пільги.

Інформацію про роботу медзакладів та надання медичної допомоги ви можете отримати за номером 1677.