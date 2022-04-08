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Растаможка автомобилей во время войны: какой транспорт можно ввезти

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Пятница 08 апреля 2022 18:20
Растаможка автомобилей во время войны: какой транспорт можно ввезти Растаможка автомобилей во время войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины поддержал Закон Украины о таможенных упрощениях во время действия военного положения. Изменения коснутся упрощенного порядка декларирования, освобождения от уплаты таможенных платежей. Закон был принят 24 марта и вступил в действие с 1 апреля.

Какие будут действовать законы во время войны на растаможку автомобилей, рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

Что теперь не платят:

НДС, акцизный налог и ввозную пошлину физические лица, ввозящие отдельные транспортные средства: автомобили легковые, кузова к ним и прицепы, мотоциклы, а также транспортные средства для перевозки грузов, пассажиров в количестве 10 человек и более.

НДС и ввозная пошлина на ввозимые товары предпринимателями, которые находятся на I-III группе упрощенной системы налогообложения и не являются плательщиками НДС.

Не распространяется на:

  • Алкоголь
  • Табачные изделия и жидкости для электронных сигарет
  • Товары с происхождением из РФ
  • Товары с происхождением из Беларуси
  • Товары с происхождением на временно оккупированных территориях

Упрощенный порядок декларирования:

Им могут воспользоваться упрощенцы на ставке налога, которые не являются плательщиками НДС путем подачи предварительной таможенной декларации. На таможенное оформление товаров отводится кратчайший возможный срок, но не более одного рабочего часа.

Какие платежи при ввозе транспорта нужно уплатить:

  • Сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине
  • Услуги таможни
  • Услуги сервисного центра МВД
  • Изготовление сертификата соответствия эко-нормам (около 1500 грн) – если в техпаспорте не указан экологический стандарт автомобиля.

Также понадобятся: таможенная декларация на транспортное средство и акт таможенного осмотра, полученный при пересечении границы, техпаспорт на авто, договор покупки-продажи на транспортное средство.

Напомним, ранее мы писали детали о том, как во время войны можно растаможить автомобиль.

А также мы рассказывали о том, что в "Дія" скоро появится возможность оформить растаможку автомобиля.

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