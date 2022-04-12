Як оформити євробляху під час воєнного стану: з'явилося роз'яснення

У Державній митній службі України дали роз'яснення щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах під час воєнного стану. У Закон України внесли зміни про митні спрощення на період війни та при ввезенні машин тепер не потрібно платити мито, податок на додану вартість і акциз.

Тепер в Україну можна ввезти за спрощеною процедурою Легкові автомобілі та кузови до них, напівпричепи та причепи, вантажні транспортні засоби та засоби, для перевезення вантажів і пасажирів понад 10 осіб, а також мотоцикли.

Порядок оформлення цих транспортних засобів не змінився і залишається відповідно до того законодавства, яке було до війни. Однак при ввезенні не потрібно буде платити акцизний податок, мито і ПДВ.

При оформленні автомобіля з іноземною реєстрацією плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із зацікавлених осіб не стягується.

Є й обмеження: дані поправки до Закону не стосуються автомобілів з Росії, Білорусі та окупованих територій.

Після закінчення дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, які зараз скасовані. Ніякі відстрочки Законом не передбачені.

Важливо! Громадянам потрібно буде сплатити збір на першу реєстрацію автомобіля і його сертифікацію.