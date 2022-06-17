Офлайн-обучение 1 сентября может не начаться – только в 8% школ есть укрытия. Что об этом думают родители?

Какие школы откроются 1 сентября

В Министерстве образования и науки намерены с 1 сентября отказаться от дистанционного обучения в школах и позволить детям посещать уроки офлайн. Конечно, все будет зависеть от ситуации в стране.

Но есть еще одно "но". Дело в том, что откроют свои двери только те учебные заведения начальной и средней ступеней, которые будут оснащены бомбоубежищами.

В Национальном телемарафоне "Єдині новини" заместитель министра образования Андрей Витренко заверил, что его ведомство сейчас активно проводит аудит школ по вопросу, есть ли у них укрытия и соответствующие средства, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогических работников.

"Такие школы в Украине существуют", – говорит чиновник.

Школ с укрытиями - мало

Но их менее 10% от общего количества заведений, которые потенциально могут принимать школьников.

Об этом в одном из интервью рассказал начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Он отметил, что на сегодня лишь около 1100 украинских школ имеют укрытие той или иной степени защищенности, которые позволяют проводить очный учебный процесс. Всего же школ в нашей стране 13700. Из них, к слову, почти 1000 разрушено и повреждено российскими захватчиками…

Кроме того, скорее всего, школы не откроются на территориях, находящихся в зоне поражения артиллерийским огнем или систем залпового огня. Потому что ракеты и снаряды могут долетать еще до того, как включится сигнал тревоги.

"Это решать военным администрациям и должны быть эксперты военные или по гражданской защите и дать определение. Если есть сомнения во время офлайн-обучения для безопасности детей - лучше не рискуйте", – сказал в интервью "5 каналу" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Школа в селе Вишенька Винницкой области (фото: vsh.khedu.vn.ua)

Что об этом все думают родители?

В сети уже идут баталии относительно того, стоит ли вообще возобновлять обучение офлайн. Одни родители уверены, что не стоит отправлять детей в школы, а другие считают – надо восстанавливать "традиционный" учебный процесс даже в тех заведениях, где нет бомбоубежищ.

Например, в обсуждении новости об открытии школ с 1 сентября на одном из образовательных ресурсов, Татьяна Белостоцкая пишет: "Если будет сохраняться опасность ракетного обстрела – мои дети будут учиться дистанционно".

На что Ирина Тищенко отвечает: "Скажите, а чем ваша квартира безопаснее, чем школьное здание "с двумя стенками"? Будете ли вы водить их в бомбоубежище дважды в день во время объявления воздушной тревоги?"

И эти дискуссии – вечны.

Кроме того, некоторые отмечают, что технически спустить в укрытие быстро тысячу школьников - нереально. Более того, довольно часто происходит взрыв и только потом раздается сирена…

Слова о том, что 8% школ оборудованы бомбоубежищами, многие родители тоже подвергают сомнению. Звучит риторика, что "подвал с водой и скамейкой – это не бомбоубежище".

Также остается вопрос добирания до и из школы…

Некоторые родители обращают внимание на иностранный опыт.

"В Израиле годами создавали бомбоубежища во всех сооружениях, где живут, работают и учатся, там даже в квартирах есть специальная комната, где можно укрыться при необходимости. А тут хотят за пару месяцев подготовить школы и садики для безопасного посещения?" – пишет Наталья Гришко.

1 сентября в школе села Великая Мотовиловка Киевской области (фото: vm-school.org.ua)

Но идеально было бы, чтобы 1 сентября начали обучение офлайн все школы Украины. Даже те, у которых нет бомбоубежищ. Но для этого нужно одержать победу над р*ашистами. Надеемся, это произойдет уже летом.