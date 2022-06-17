Офлайн-навчання 1 вересня може не початися, бо лише 8% шкіл мають укриття. Що про це думають батьки?

Які школи відкриються 1 вересня

У Міністерстві освіти і науки мають плани з 1 вересня відмовитися від дистанційного навчання у школах і дозволити дітям відвідувати уроки офлайн. Звісно, все залежатиме від безпекової ситуації в країні.

Але є ще одне "але". Річ у тім, що відкриють свої двері лише ті навчальні заклади початкового і середнього ступенів, які будуть оснащені бомбосховищами.

У національному телемарафоні "Єдині новини" заступник міністра освіти Андрій Вітренко запевнив, що його відомство наразі активно проводить аудит шкіл щодо питання, чи є в них укриття та відповідні засоби, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогічних працівників.

"Такі школи в Україні існують", – каже чиновник.

Шкіл з укриттями – обмаль

Так, дійсно, школи з бомбосховищами є. Але їх менше 10% від загальної кількості закладів, які потенційно можуть приймати школярів.

Про це в одному з інтерв'ю озвучив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

Він зазначив, що на сьогодні лише приблизно 1100 українських шкіл мають укриття тієї чи іншої ступені захищеності, які дозволяють проводити очний навчальний процес. Всього ж шкіл в нашій країні 13700. З них, до слова, майже 1000 зруйновано і пошкоджено російськими загарбниками…

Крім того, швидше за все, школи не відкриються на територіях, що знаходяться в зоні ураження артилерійським вогнем або систем залпового вогню. Бо ракети і снаряди можуть долітати ще до того, як увімкнеться сигнал тривоги.

"Це вирішувати військовим адміністраціям і мають бути експерти військові або з цивільного захисту і дати визначення. Якщо є сумніви під час офлайн-навчання для безпеки дітей - краще не ризикуйте", – сказав в інтерв'ю "5 каналу" освітній омбудсман Сергій Горбачов.

Школа в селі Вишенька Вінницької області (фото: vsh.khedu.vn.ua)

Що про це все думають батьки?

У мережі уже точаться баталії щодо того, чи варто взагалі відновлювати навчання офлайн. Одні батьки впевнені, що не варто відправляти дітей до шкіл, а інші вважають – треба відновлювати "традиційний" навчальний процес навіть у тих закладах, де немає бомбосховищ.

Наприклад, у обговоренні новини про відкриття шкіл з 1 вересня на одному з освітніх ресурсів, Тетяна Белостоцька пише: "Якщо буде зберігатися небезпека ракетного обстрілу – мої діти будуть навчатися дистанційно".

На що пані Ірина Тищенко відповідає: "Скажіть, а чим ваша квартира безпечніша, ніж шкільне приміщення "з двома стінками"? Чи ви будете водити їх в бомбосховище двічі на день під час оголошення повітряної тривоги?"

І ці дискусії – вічні.

Крім того, дехто зауважує, що технічно спустити в укриття швидко тисячу школярів - нереально. Більше того, доволі часто стається вибух і тільки згодом лунає сирена…

Слова про те, що 8% шкіл обладнані бомбосховищами, багато батьків теж піддають сумніву. Звучить риторика, що "підвал з водою та лавкою – це не бомбосховище".

Також залишається питання добирання до і зі школи…

Деякі батьки звертають увагу на іноземний досвід.

"В Ізраїлі роками створювали бомбосховища у всіх спорудах, де живуть, працюють і навчаються, там навіть у квартирах є спеціальна кімната, де можна укритися за потреби. А тут хочуть за пару місяців підготувати школи і садочки для безпечного відвідування?" – пише Наталія Гришко.

1 вересня у школі села Велика Мотовилівка Київської області (фото: vm-school.org.ua)

Але ідеально було б, аби 1 вересня почали навчання офлайн всі школи України. Навіть ті, у яких немає бомбосховищ. Але для цього потрібно перемогти р*ашистів. Сподіваємося, це станеться вже літом.