Какие книги могут исчезнуть из школьной программы: долой Лермонтова, Пушкина и Булгакова

Из школьной программы могут исключить всех российских и белорусских писателей. Вместо этого дети будут изучать "Гарри Поттера", Гоголя перенесут в украинскую литературу, туда отправят и произведения крымского татарина Таира Халилова.

Об этом говорится в решении группы экспертов при МОН. Что еще вошло в рекомендации - читайте ниже.

В группу экспертов при МОН вошли школьные учителя, филологи, представители образования и один народный депутат. Эксперты пересмотрели всю школьную программу 6-11 классов и предложили внести в нее существенные изменения.

Рекомендации экспертов передали в Министерство образования, где должны будут принять решение о том, вносить ли эти изменения в программу.

Что предлагают убрать из программы

Основная причина пересмотра списка литературы для изучения - это, конечно же, вторжение РФ. Напротив многих произведений стоит отметка - военная агрессия РФ.

Также указывается, что некоторые произведения слишком сложные для восприятия школьников и позволят модернизировать программу и ее разгрузить. Всего предложили убрать из программы 40 российских и советских писателей.

Басни Ивана Крылова

Рассказы А. Чехова, Бунина

Былины об Илье Муромце - предлагается изучать просто баллады.

Повесть Быкова "Альпийская баллада" - там рассказывается о советских военнопленных.

А. Грин "Алые паруса"

Произведения Лермонтова и Пушкина

Булгаков "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"

Беляев "Человек-амфибия"

Троепольский "Белый Бим Серое ухо"

Олеша "Три толстяка"

Грибоедов "Горе от ума"

Кузнецов "Бабий Яр"

Короленко "Слепой музыкант"

Симонов "Жди меня"

Все произведения Достоевского - "Идиот", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"

Толстой "Анна Каренина", "Война и мир"

Произведения Есенина и Гумилева

Произведения Мандельштама, Булата Окуджавы, Шолохова

Ильфа и Петрова "12 стульев"

Произведения Некрасова и Куприна, Тарковского и Цветаевой

Произведения Блока, Маяковского, Пастернака, Ахматовой

Аромштам "Когда отдыхают ангелы" и Пауло Коэльо "Алхимика" - из-за сложности восприятия

А что предложили включить в программу?

Жана де Лафонтена - по программе басни

О. Генри "Вождь краснокожих"

Анна Гавальда "35 кило надежды"

Ульф Старк "Умеешь ли ты свистеть, Юганна?", "Маленькая книжка про любовь", "Чудаки и зануды"

Баллады о Короле Лире и Робин Гуде

Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"

Стихи Пьера Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне и Адама Мицкевича

Джейн Остин "Гордость и предубеждение"

Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"

Джозеф Конрад "Сердце тьмы"

Пол Геллико "Томасина"

Эрих Кестнер "Эмиль и детективы", "Крихта и Антон"

К. Нестлингер "Меня называют муравьедом"

Дж. Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната"

Альбер Камю "Чума"

Р. М. Рильке - стихи

Гийом Аполлинер - стихи

Фредерико Гарсиа Лорка - стихи

М. Зузак "Воровка книг"

Люси Мод Монтгомери "Энн с Зеленых Крыш"

Гоголя предложили перенести

Рекомендуется перенести творчество Николая Васильевича Гоголя в программу по украинской литературе. Н. Гоголь - великий украинский писатель, поэтому его произведения нужно изучать на уроках украинской литературы.

При этом произведения "Ревизор" и "Шинель" предложили убрать из программы - из-за трудности восприятия учениками. Также предложили убрать "Нос" и "Портрет".

Произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова тоже предложили перенести в программу украинской литературы.