Какие книги могут исчезнуть из школьной программы: долой Лермонтова, Пушкина и Булгакова
Из школьной программы могут исключить всех российских и белорусских писателей. Вместо этого дети будут изучать "Гарри Поттера", Гоголя перенесут в украинскую литературу, туда отправят и произведения крымского татарина Таира Халилова.
Об этом говорится в решении группы экспертов при МОН. Что еще вошло в рекомендации - читайте ниже.
В группу экспертов при МОН вошли школьные учителя, филологи, представители образования и один народный депутат. Эксперты пересмотрели всю школьную программу 6-11 классов и предложили внести в нее существенные изменения.
Рекомендации экспертов передали в Министерство образования, где должны будут принять решение о том, вносить ли эти изменения в программу.
Что предлагают убрать из программы
Основная причина пересмотра списка литературы для изучения - это, конечно же, вторжение РФ. Напротив многих произведений стоит отметка - военная агрессия РФ.
Также указывается, что некоторые произведения слишком сложные для восприятия школьников и позволят модернизировать программу и ее разгрузить. Всего предложили убрать из программы 40 российских и советских писателей.
- Басни Ивана Крылова
- Рассказы А. Чехова, Бунина
- Былины об Илье Муромце - предлагается изучать просто баллады.
- Повесть Быкова "Альпийская баллада" - там рассказывается о советских военнопленных.
- А. Грин "Алые паруса"
- Произведения Лермонтова и Пушкина
- Булгаков "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
- Беляев "Человек-амфибия"
- Троепольский "Белый Бим Серое ухо"
- Олеша "Три толстяка"
- Грибоедов "Горе от ума"
- Кузнецов "Бабий Яр"
- Короленко "Слепой музыкант"
- Симонов "Жди меня"
- Все произведения Достоевского - "Идиот", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"
- Толстой "Анна Каренина", "Война и мир"
- Произведения Есенина и Гумилева
- Произведения Мандельштама, Булата Окуджавы, Шолохова
- Ильфа и Петрова "12 стульев"
- Произведения Некрасова и Куприна, Тарковского и Цветаевой
- Произведения Блока, Маяковского, Пастернака, Ахматовой
- Аромштам "Когда отдыхают ангелы" и Пауло Коэльо "Алхимика" - из-за сложности восприятия
А что предложили включить в программу?
Жана де Лафонтена - по программе басни
О. Генри "Вождь краснокожих"
Анна Гавальда "35 кило надежды"
Ульф Старк "Умеешь ли ты свистеть, Юганна?", "Маленькая книжка про любовь", "Чудаки и зануды"
Баллады о Короле Лире и Робин Гуде
Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"
Стихи Пьера Ронсара, Роберта Бернса, Гете, Гейне и Адама Мицкевича
Джейн Остин "Гордость и предубеждение"
Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"
Джозеф Конрад "Сердце тьмы"
Пол Геллико "Томасина"
Эрих Кестнер "Эмиль и детективы", "Крихта и Антон"
К. Нестлингер "Меня называют муравьедом"
Дж. Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната"
Альбер Камю "Чума"
Р. М. Рильке - стихи
Гийом Аполлинер - стихи
Фредерико Гарсиа Лорка - стихи
М. Зузак "Воровка книг"
Люси Мод Монтгомери "Энн с Зеленых Крыш"
Гоголя предложили перенести
Рекомендуется перенести творчество Николая Васильевича Гоголя в программу по украинской литературе. Н. Гоголь - великий украинский писатель, поэтому его произведения нужно изучать на уроках украинской литературы.
При этом произведения "Ревизор" и "Шинель" предложили убрать из программы - из-за трудности восприятия учениками. Также предложили убрать "Нос" и "Портрет".
Произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова тоже предложили перенести в программу украинской литературы.
Кстати, ранее мы писали, что Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников.
А также рассказывали о том, какие цитаты войны должны войти в учебники по истории Украины.