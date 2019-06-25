Офицеры, россияне: в Харькове нацгвардейцы отожгли под Газманова (видео)

Выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове с размахом отметили окончание четырехлетней учебы в высшем военном учебном заведении. Молодые лейтенанты во время выпускного танцевали под песню "Офицеры" одиозного российского исполнителя, поддерживающего Путина, Олега Газманова. На подобный вопиющий инцидент обратил внимание экс-лидер одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко.

Видео с "медлячком" под слова "Офицеры, россияне... За Россию, за свободу до конца" опубликовала в Instagram-сторис супруга одного из выпускников академии Татьяна Лавриненко. Отметим, что супруга военного уже успела удалить страницу из соцсетей.

"Если эти офицеры, а в частности, лейтенант Лавриненко, танцуют под песню "Офицеры, россияне", внимание, вопрос: от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны. Имейте в виду, что у этих офицеров будут в подчинении солдаты, будет оружие, будут законные полномочия стрелять", - отмечает Стерненко.

По данным активиста, инцидент произошел в военной части №3005, которая находится по адресу Володарского, 22.

Недавно стало известно, что Нацгвардия уже начала служебное расследование по данному факту. Об этом сказано на сайте НГУ.

"В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни, которая популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ", - сказано в сообщении.

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