Офіцери, росіянє: у Харкові нацгвардійці відіжгли під Газманова (відео)

Випускники Національної академії Національної гвардії України в Харкові з розмахом відзначили закінчення чотирирічного навчання у вищому військовому навчальному закладі. Молоді лейтенанти під час випускного танцювали під пісню "Офіцери" одіозного російського виконавця, що підтримує Путіна, Олега Газманова. На подібний кричущий інцидент звернув увагу екс-лідер одеського "Правого сектора", активіст Сергій Стерненко.

Відео з "медлячком" під слова "Офицеры, россияне... За Россию, за свободу до конца" опублікувала в Instagram-сторіс дружина одного з випускників академії Тетяна Лавриненко. Відзначимо, що дружина військового вже встигла видалити сторінку з соцмереж.

"Якщо ці офіцери, а зокрема, лейтенант Лавриненко, танцюють під пісню "Офіцери, росіяни", увага, питання: від кого вони будуть нас захищати під час російсько-української війни. Майте на увазі, що у цих офіцерів будуть у підпорядкуванні солдати, буде зброя, будуть законні повноваження стріляти", - зазначає Стерненко.

За даними активіста, інцидент стався у військовій частині №3005, яка знаходиться за адресою Володарського, 22.

Нещодавно стало відомо, що Нацгвардія вже розпочала службове розслідування за даним фактом. Про це сказано на сайті НГУ.

"У засобах масової інформації протягом вихідних в мережі були публікації про використання російської пісні, яка популяризує російських військових, під час святкування випуску однієї з груп випускників Національної академії Національної гвардії України. За даним фактом командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ", - сказано в повідомленні.

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