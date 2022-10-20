Офіцер Нацгвардії зробив романтичну пропозицію коханій на концерті Іво Бобула: милі фото

Зокрема, в організації заходу бійцю допомагав його товариш по службі.

У слушний момент Іво Бобул запросив Олену до себе на сцену, а потім до дівчини вийшов її обранець-військовий.

"До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив - або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода зробити пропозицію Олені", - розповів Георгій.

Офіцер вийшов на сцену з пишним букетом квітів та обручкою. Дівчина, звичайно ж, відповіла йому: "Так!"

В кінці глядачі у залі привітали новоспечених наречених бурхливими оваціями.

Офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій на концерті Іво Бобула (facebook.com/Lviv.ngu.west)