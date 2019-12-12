Митинг теперь не проведешь: в Киеве под окнами Зеленского строят каток

Под Офисом президента появится каток (коллаж РБК-Украина)

Митинги под Офисом президента могут стать перформансами с файерами и коньками из-за катка на Банковой, шутят в сети

Возле Офиса президента на Банковой откроют каток. О том, что под окнами Владимира Зеленского появится ледовый каток, где каждый желающий сможет покататься на коньках, свидетельствуют фотографии, опубликованные в сети.

Как написал в своем Facebook Алексей Мкртчян, вечером 11 декабря на Банковую привезли стройматериалы, а ночью место оградили.

Площадь катка - 12 на 24 метра, устанавливают его в рамках "Зимней страны на ВДНХ". Сообщается, что на его установку уйдет около 12 дней. Будет каток бесплатным или нет - пока неизвестно.

"Но точно известно одно - митинги под ОП теперь особо и не проведешь, ну или придется арендовать коньки", - иронично написал Мкртчян.

Под Офисом президента появится каток (фото: facebook.com/vnuk.fiesta)

Активист и волонтер Роман Синицын также с юмором отреагировал на появление катка возле Офиса президента.

"Хитро как! Зато с файерами и дымовыми шашками будет красиво! На коньках!" - написал он в своем Facebook.

Напомним, что на именно на том месте, где уже вскоре будет сооружен каток, проходили акции во время саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря, в рамках которой Владимир Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным.