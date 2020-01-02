ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Офісом президента відкрили ковзанку: фудкорту немає, але все безкоштовно (фото)

STYLERЖиття    02.01.2020 - 11:38
Під Офісом президента відкрили ковзанку: фудкорту немає, але все безкоштовно (фото)
Під Офісом президента відкрили ковзанку (Колаж РБК-Україна)

Покататися на ковзанах під вікнами Офісу президентами можна безкоштовно

У Києві на вулиці Банковій, під вікнами Офісу президента відкрили великий льодовий майданчик, який працює безкоштовно. Про це пише видання "Великий Київ".

Ковзанка на Банковій працює безкоштовно для всіх відвідувачів з 10:00 до 20:00. Покататися можна на своїх ковзанах або взяти в прокаті – теж безкоштовно. При вході на каток дають жетон для обміну на ковзани. Всі прокатні ковзани нові, розміри від 27 до 45, але як відзначають відвідувачі – вони без заточування і трохи слизькі на поворотах.

Перекусити біля ковзанки ніде – найближча точка з продуктами тільки на Лютеранській. Однак біля льодового майданчика є надувний намет, де можна перевзутися, залишити речі і зігрітися. Також встановлені два біотуалети.

Палити на ковзанці, а також поруч – категорично заборонено. Штраф складе 200 гривень і територію постійно патрулюють поліцейські.

Під Офісом президента відкрили ковзанку: фудкорту немає, але все безкоштовно (фото)

Графік роботи ковзанки на Банковій

Відкритий каток з 10:00 ранку до 20:00. Весь день розбитий на сеанси: час катання, а потім півгодини – на чистку льоду. Варто зазначити, що покриття саме чистять, а не заливають новим шаром води. До кінця дня якість льоду стає гірше.

Місткість ковзанки – до 40 осіб одночасно. Найбільший наплив відвідувачів – після обіду. Багато приходять на каток для того, щоб зробити фотографію на тлі Офісу президента.

У Києві на вулиці Банковій відкрили безкоштовний каток

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото У Зеленського знову епічно осоромилися через географію
Новини України Адміністрація Президента Україниофисразвлечения
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся