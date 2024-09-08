В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Осінь у багатьох асоціюється з початком нового навчального року у школярів та студентів, а також поновленням ділової активності після сезону відпусток. І якщо вам потрібно підібрати базовий гардероб для роботи, радимо звернути увагу на прості поєднання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі допоможуть створити ідеальний образ для ділових зустрічей чи офісних буднів.
Просте, але водночас стильне поєднання: блуза кремового відтінку, сіра спідниця із щільної тканини та слінгбеки на невеликому підборі. Доповнити образ можна теплим пальтом або піджаком, а також шкіряною сумкою.
Образ на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для стильного ділового луку придивыться сірий костюм у стилі оверсайз. На початку осені його можна поєднувати з трендовими балетками з сітки, а в прохолоднішу погоду вдягнути класичні лофери.
Образ із костюмом (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Якщо у вас немає суворого дрес-коду в офісі, надягайте блакитну сорочку з бавовни, а також довгу спідницю в підлогу. Доповнять образ відкриті мюлі та ремінь із масивною пряжкою.
Варіант образу (фото: instagram.com/monikh)
Щоб створити стильний багатошаровий образ, надягайте білу футболку, сірий джемпер, білі джинси і зверху накиньте піджак. Доповніть лук ременем, сумкою та балетками контрастного кольору.
Варіант для ділової зустрічі (фото: instagram.com/taffymsipa)
Підберіть ще один варіант у бежево-коричневій гамі, яка зараз на піку популярності. Одягайте футболку, спідницю максі та мюлі. У прохолодніші дні доповнити образ можна шкіряною курткою або замшевим піджаком.
Розслаблений лук на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)
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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Abisola Omole, TAFFY, Monikh, MARILYN, Sylvie Mus.