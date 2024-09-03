5 трендових зачісок цієї осені, які зможе зробити кожна. Будете найстильнішою (відео)

Модні зачіски для дівчат та жінок можуть бути дуже простими, але ефектними. Вам не доведеться витрачати купу грошей на перукаря, адже є чимало варіантів, які можна втілити у житті самостійно.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 стильних зачісок цієї осені, які ви зможете повторити.

Масивні аксесуари

Що може бути одночасно ніжним, стильним та зручним? Звісно, це сучасна та трендова зачіска з великим бантиком. Не бійтеся масивних прикрас, вони здатні перетворити ваш образ на вишуканий та незвичайний.

Крабики

Якщо ви фанатка зібраного волосся та більш ділових "луків" - такі зачіски вам точно сподобаються. Обирайте крабики, які витримають ваше волосся, та будуть вдало доповнювати образ.

Вишукані шпильки

Не варто думати, що такі красиві зачіски вміють робити лише перукарі. Достатньо мати декілька хвилин вільного часу, звичайну резинку для волосся та трендові шпильки. Все дуже просто.

В японському стилі

А ця зачіска точно сподобається дівчатам, які стежать за трендами в TikTok, адже її часто роблять блогери. І виявилося, що повторити її може кожна. Головне - не боятися експериментів.

Незвичайні коси

Навіть якщо ви не вмієте плести колоски та ненавиділи їх в дитинстві, спробуйте створити оригінальну й дуже ефектну зачіску. Вона не тільки трендова, а ще й дуже зручна, адже волосся не буде заважати протягом дня.