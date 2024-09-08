В офис или на деловую встречу: 5 классических образов для рабочих будней

Шелковая блузка + юбка миди + слингбэки

Простое, но в то же время стильное сочетание: блуза кремового оттенка, серая юбка из плотной ткани и слингбэки на небольшом каблуке. Дополнить образ можно теплым пальто или пиджаком, а также кожаной сумкой.

Образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Оверсайз костюм + сетчатые балетки

Для стильного делового лука присмотрите серый костюм в стиле оверсайз. В начале осени его можно сочетать с трендовыми балетками из сетки, а в более прохладную погоду надеть классические лоферы.

Образ с костюмом (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Голубая рубашка + юбка макси + мюли

Если у вас нет строгого дресс-кода в офисе, надевайте голубую рубашку из хлопка, а также длинную юбку в пол. Дополнят образ открытые мюли и ремень с массивной пряжкой.

Вариант образа (фото: instagram.com/monikh)

Пиджак + белые джинсы + балетки

Чтобы создать стильный многослойный образ, надевайте белую футболку, серый джемпер, белые джинсы и сверху накиньте пиджак. Дополните лук ремнем, сумкой и балетками контрастного цвета.

Вариант для деловой встречи (фото: instagram.com/taffymsipa)

Футболка + длинная юбка + мюли

Подберите еще один вариант в бежево-коричневой гамме, которая сейчас на пике популярности. Надевайте футболку, юбку макси и мюли. В более прохладные дни дополнить образ можно кожаной курткой или замшевым пиджаком.

Расслабленный лук на осень (фото: instagram.com/abimarvel)