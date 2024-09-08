В офис или на деловую встречу: 5 классических образов для рабочих будней
Осень у многих ассоциируется с началом нового учебного года у школьников и студентов, а также возобновлением деловой активности после сезона отпусков. И если вам необходимо подобрать базовый гардероб для работы, советуем обратить внимание на простые сочетания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи помогут создать идеальный образ для деловых встреч или офисных будней.
Шелковая блузка + юбка миди + слингбэки
Простое, но в то же время стильное сочетание: блуза кремового оттенка, серая юбка из плотной ткани и слингбэки на небольшом каблуке. Дополнить образ можно теплым пальто или пиджаком, а также кожаной сумкой.
Образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_)
Оверсайз костюм + сетчатые балетки
Для стильного делового лука присмотрите серый костюм в стиле оверсайз. В начале осени его можно сочетать с трендовыми балетками из сетки, а в более прохладную погоду надеть классические лоферы.
Образ с костюмом (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Голубая рубашка + юбка макси + мюли
Если у вас нет строгого дресс-кода в офисе, надевайте голубую рубашку из хлопка, а также длинную юбку в пол. Дополнят образ открытые мюли и ремень с массивной пряжкой.
Вариант образа (фото: instagram.com/monikh)
Пиджак + белые джинсы + балетки
Чтобы создать стильный многослойный образ, надевайте белую футболку, серый джемпер, белые джинсы и сверху накиньте пиджак. Дополните лук ремнем, сумкой и балетками контрастного цвета.
Вариант для деловой встречи (фото: instagram.com/taffymsipa)
Футболка + длинная юбка + мюли
Подберите еще один вариант в бежево-коричневой гамме, которая сейчас на пике популярности. Надевайте футболку, юбку макси и мюли. В более прохладные дни дополнить образ можно кожаной курткой или замшевым пиджаком.
Расслабленный лук на осень (фото: instagram.com/abimarvel)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Abisola Omole, TAFFY, Monikh, MARILYN, Sylvie Mus.