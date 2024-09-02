Одружись зі мною: 4 зірки, які самі освідчилися своїм бойфрендам

Крістен Белл і Декс Шепард

Крістен Белл запропонувала Дексу Шепарду руку і серце через свій офіційний акаунт у Твіттері після того, як у Каліфорнії ухвалили закон про шлюбну рівність. Вона написала: "Дексе Шепарде, ти вийдеш за мене?".

Схоже, в цей момент актор зрозумів, що хоче провести своє життя з Крістен, і з радістю погодився на цю несподівану пропозицію. Зараз вони щасливо одружені і виховують двох чудових доньок.

Крістен Белл і Декс Шепард (фото: instagram.com/kristenanniebell)

Пінк і Кері Харт

Кері Харт двічі пропонував співачці вийти за нього заміж, але щоразу отримував відмову. Однак незабаром Пінк пошкодувала про своє рішення і у 2005 році сама попросила гонщика з мотокросу стати її чоловіком.

Під час фіналу Pro 250, коли Харт проїжджав третє коло, вона підняла табличку з написом: "Ти вийдеш за мене?". Кері з радістю вигукнув "Так", і у 2006-му пара зіграла весілля в Коста-Ріці.

Пінк і Кері Харт (фото: instagram.com/pink​​​​​​​)

Діана фон Фюрстенберг і Баррі Діллер

У 2001 році модельєр сама освідчилася Баррі Діллеру, і відтоді вони щасливо живуть у шлюбі. Раніше дизайнерка кілька разів відхилила пропозиції бізнесмена, перш ніж узяти ініціативу у свої руки.

"Одного разу я не знала, що подарувати йому на день народження, і вирішила запропонувати себе як дружину", - розповіла Діана.

Діана фон Фюрстенберг і Баррі Діллер (фото: instagram.com/therealdvf)

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн

Під час перельоту з Ірландії до Нью-Йорка співачка несподівано усвідомила, що хоче вийти заміж. Не роздумуючи, Брітні Спірс опустилася на одне коліно і запропонувала своєму коханому провести разом усе життя. Однак їхні плани не склалися, оскільки через три роки пара розлучилася.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн (фото: Getty Imagrs, Вікіпедія)