6 зірок, які відмовилися від своїх дітей

Іноді поява дитини виявляється небажаною або занадто несподіваною подією, і в таких випадках батьки вирішують відмовитися від свого малюка заради особистого розвитку або створення іншої сім'ї. Причин для цього безліч, але підсумок один: дитина залишається без турботи своїх батьків. Навіть серед відомих особистостей є ті, хто коли-небудь добровільно залишив свою дитину.

Едді Мерфі

У 2006 році американський комедійний актор почав роман із британською співачкою Мелані Браун, колишньою учасницею групи Spice Girls. Незабаром стало відомо, що Мелані чекає на дитину.

Однак Мерфі несподівано заявив, що не впевнений у своєму батьківстві і зажадав проведення тесту ДНК. Після народження дитини тест підтвердив, що актор дійсно є батьком.

Незважаючи на це, Мерфі не брав участі у вихованні дочки. Лише через деякий час він офіційно визнав батьківство і досяг угоди з Мелані Браун, виплативши їй компенсацію в розмірі 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак із дочкою Енджел, народженою від Мелані, Едді Мерфі досі не підтримує стосунків.

Едді Мерфі (фото: Кіноріум)

Барбара Стрейзанд

В американської співачки й акторки Барбри Стрейзанд є єдиний син Джейсон, народжений у шлюбі з актором Елліотом Гулдом, відомим за роллю батька Моніки та Роса Геллерів у серіалі "Друзі".

Коли Джейсону було всього три роки, його знамениті батьки розлучилися. У той час материнство не відповідало життєвим планам Стрейзанд, оскільки її кар'єра швидко набирала обертів, а син вимагав великої уваги.

У зв'язку з цим Барбра відправила Джейсона до школи-інтернату, де він провів дитинство і юність. Згодом Стрейзанд вирішила налагодити стосунки з сином, і їй це вдалося. Джейсон обрав акторську кар'єру і знімався у фільмах своєї зіркової матері. Зрештою Барбра Стрейзанд почала виступати на сцені разом із сином.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)

Джонні Мітчелл

У 1965 році канадська співачка завагітніла, але оскільки це була позашлюбна дитина, Джонні Мітчелл вирішила уникнути скандалу і пліток, віддавши новонароджену доньку на усиновлення. Через роки дочка, Кілаурен Гібб, самостійно знайшла свою біологічну матір. У 1997 році вона написала Джонні Мітчелл листа, і вже за тиждень відбулася їхня перша зустріч.

Джонні Мітчелл (фото: Вікіпедія)

Род Стюарт

Уперше британський співак став батьком зовсім у юному віці, коли йому було лише 17 років. Дівчина виконавця Сюзанна Боффі завагітніла, проте батьківство не входило в плани Стюарта.

Коли обраниця співака відмовилася робити аборт, він пішов від неї. Через рік після народження доньки Сюзанна віддала її в інтернат, адже не могла сама виховувати дитину. Сару Стрітер удочерили та виховали прийомні батьки.

Стюарт намагався налагодити зв'язок із донькою в 1980-х роках, проте дівчина була ображена на батька. Лише через 50 років Род і Сюзанна нарешті зустрілися і помирилися.

Род Стюарт​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Розанна Бар

Американська комедіантка й акторка завагітніла в 17 років, коли ще не була відома. Вона була самотня і безробітна, тому вирішила віддати свою новонароджену дочку на усиновлення, вважаючи, що не зможе забезпечити їй гідне життя. Однак історія отримала щасливе продовження: через 19 років Розанна знайшла свою доньку і налагодила з нею стосунки.

Розанна Бар (фото: Вікіпедія)

Кейт Мелгрю

Американська акторка народила доньку у 1977 році. Не отримавши підтримки ні від сім'ї, ні від батька дитини, Кейт вирішила віддати доньку на усиновлення через церкву. Однак незабаром вона передумала і захотіла повернути дівчинку, але їй не пощастило - навіть приватний детектив не зміг знайти її доньку.

Лише у 1988 році зірка зустріла черницю, яка допомогла їй у пошуках. Під час зйомок серіалу "Зоряний шлях: Вояджер" Кейт отримала дзвінок від своєї доньки Даніель Годетт. Актриса одразу ж прилетіла до неї, і відтоді вони більше не розлучалися.

Кейт Мелгрю (фото: Вікіпедія)