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Женись на мне: 4 звезды, которые сами сделали предложение своим бойфрендам

Бритни Спирс и Кристен Белл (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня все больше женщин сами делают первые шаги в брак, предлагая своим партнерам официально узаконить отношения. Вместо того чтобы ждать предложения от мужчины, эти знаменитости сами решились задать важный вопрос.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кристен Белл и Декс Шепард

Кристен Белл предложила Дексу Шепарду руку и сердце через свой официальный аккаунт в Твиттере после того, как в Калифорнии приняли закон о брачном равенстве. Она написала: "Декс Шепард, ты выйдешь за меня?".

Похоже, в этот момент актер понял, что хочет провести свою жизнь с Кристен, и с радостью согласился на это неожиданное предложение. Сейчас они счастливо женаты и воспитывают двух замечательных дочерей.

Кристен Белл и Декс Шепард (фото: instagram.com/kristenanniebell)

Пинк и Кэри Харт

Кэри Харт дважды предлагал певице выйти за него замуж, но каждый раз получал отказ. Однако вскоре Пинк пожалела о своем решении и в 2005 году сама попросила гонщика по мотокроссу стать ее мужем.

Во время финала Pro 250, когда Харт проезжал третий круг, она подняла табличку с надписью: "Ты выйдешь за меня?" Кэри с радостью воскликнул "Да", и в 2006-м пара сыграла свадьбу в Коста-Рике.

Пинк и Кэри Харт (фото: instagram.com/pink​​)

Диана фон Фюрстенберг и Барри Диллер

В 2001 году модельер сама сделала предложение Барри Диллеру, и с тех пор они счастливо живут в браке. Ранее дизайнер несколько раз отклонила предложения бизнесмена, прежде чем взять инициативу в свои руки.

"Однажды я не знала, что подарить ему на день рождения, и решила предложить себя как жену", - рассказала Диана.

Диана фон Фюрстенберг и Барри Диллер (фото: instagram.com/therealdvf)

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Во время перелета из Ирландии в Нью-Йорк певица неожиданно осознала, что хочет выйти замуж. Не раздумывая, Бритни Спирс опустилась на одно колено и предложила своему любимому провести вместе всю жизнь. Однако их планы не сложились, поскольку через три года пара развелась.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн (фото: Getty Imagrs, Википедия)

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