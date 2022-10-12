Одружились прямо у лікарні: історія кохання українського війського, який втратив руку

22-річний Сергій Костіченко з Житомирської області два роки тому підписав контракт та був на Сході України. Однак, 29 травня у річницю їхнього знайомства з дівчиною Юлею він підірвався на міні.

Зокрема, у лютому його з побратимами перекинули під Київ: Ірпінь, Буча, Мощун. Далі він опинився у Луганській області.

29 травня хлопець хотів взяти відпустку і поїхати до коханої. Однак, отримав завдання та навіть привітати дівчину не встиг.

Коли його поранило, Сергій був в полі і почався артобстріл. Він пам’ятає вибух і коли розплющив очі, то правої руки вже не було, ліва була пошкоджена, ноги посічені.

Український військовий Сергій та його дружина Юлія (facebook.com/1tmolviv)

Також він не міг встати і не міг покликати на допомогу, адже легеню розірвало. Хлопець згадує, як чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався - що його тіла не знайдуть. Але йому пощастило, що повз проїздив його побратим і Сергій з останніх сил підняв ногу і той його побачив.

Після цього він опинився в реанімації і тоді вирішив, що покине кохану, щоб не обтяжувати. Однак, коли Юля розшукала бійця, то сказала: "Одружися зі мною".

Український військовий Сергій та його дружина Юлія (facebook.com/1tmolviv)

Побралися вони просто в лікарні і разом долають важкий шлях, що випав на їхню долю.

Зараз подружжя у Львові - у Національному реабілітаційному центрі Незламні. Вони приїхали сюди, коли почули, що тут запустили біонічне протезування і вже поставили першу таку руку десантнику.

Зараз Сергія готує до протезування команда фахівців: хірурги, протезисти, фахівці з реабілітації та психотерапевти.

Український військовий Сергій (facebook.com/1tmolviv)

На хлопця чекає складна операція, адже він вже втратив праву руку та ризикує лишитися лівої. Все тому, що нерви на ній пошкоджені і рука втрачає силу.

Хлопцеві якнайшвидше потрібно встановити протез. Коштує він €20-40 тис.

Аби придбати такий Сергієві та іншим нашим захисникам, Центр Незламні разом з благодійною платформою Dobro.ua розпочали збір коштів. Долучитися може кожен.

Український військовий Сергій (facebook.com/1tmolviv)