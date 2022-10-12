Поженились прямо в больнице: история любви украинского военного, потерявшего руку

22-летний Сергей Костиченко из Житомирской области два года назад подписал контракт и был на Востоке Украины. Однако 29 мая в годовщину их знакомства с девушкой Юлей он подорвался на мине.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова.

В частности, в феврале его с собратьями перебросили под Киев: Ирпень, Буча, Мощун. Дальше он оказался в Луганской области.

29 мая парень хотел взять отпуск и уехать к любимой. Однако получил задание и даже поздравить девушку не успел.

Когда его ранило, Сергей был в поле и начался артобстрел. Он помнит взрыв и когда открыл глаза, то правой руки уже не было, левая была повреждена, ноги иссечены.

Украинский военный Сергей и его жена Юлия (facebook.com/1tmolviv)

Также он не мог встать и не мог позвать на помощь, ведь легкое разорвало. Парень вспоминает, как ожидал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался - что его тела не найдут. Но ему повезло, что мимо проезжал его собрат и Сергей из последних сил поднял ногу и тот его увидел.

После этого он оказался в реанимации и тогда решил, что покинет любимую, чтобы не утруждать. Однако, когда Юля разыскала бойца, то сказала: "Женись на мне".

Украинский военный Сергей и его жена Юлия (facebook.com/1tmolviv)

Обручились они прямо в больнице и вместе преодолевают тяжелый путь, выпавший на их судьбу.

Сейчас супруги во Львове - в Национальном реабилитационном центре Несокрушимые. Они приехали сюда, когда услышали, что здесь запустили бионическое протезирование и уже поставили первую руку десантнику.

Сейчас Сергея готовит к протезированию команду специалистов: хирурги, протезисты, специалисты по реабилитации и психотерапевты.

Украинский военный Сергей (facebook.com/1tmolviv)

Парня ждет сложная операция, ведь он уже потерял правую руку и рискует остаться и левой. Все потому, что нервы на ней повреждены и рука теряет силу.

Парню как можно скорее нужно установить протез. Стоит он €20-40 тыс.

Чтобы приобрести такой Сергею и другим нашим защитникам, Центр Несокрушимые вместе с благотворительной платформой Dobro.ua начали сбор средств. Присоединиться может любой.

Украинский военный Сергей (facebook.com/1tmolviv)