Поженились прямо в больнице: история любви украинского военного, потерявшего руку
22-летний Сергей Костиченко из Житомирской области два года назад подписал контракт и был на Востоке Украины. Однако 29 мая в годовщину их знакомства с девушкой Юлей он подорвался на мине.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова.
В частности, в феврале его с собратьями перебросили под Киев: Ирпень, Буча, Мощун. Дальше он оказался в Луганской области.
29 мая парень хотел взять отпуск и уехать к любимой. Однако получил задание и даже поздравить девушку не успел.
Когда его ранило, Сергей был в поле и начался артобстрел. Он помнит взрыв и когда открыл глаза, то правой руки уже не было, левая была повреждена, ноги иссечены.
Украинский военный Сергей и его жена Юлия (facebook.com/1tmolviv)
Также он не мог встать и не мог позвать на помощь, ведь легкое разорвало. Парень вспоминает, как ожидал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался - что его тела не найдут. Но ему повезло, что мимо проезжал его собрат и Сергей из последних сил поднял ногу и тот его увидел.
После этого он оказался в реанимации и тогда решил, что покинет любимую, чтобы не утруждать. Однако, когда Юля разыскала бойца, то сказала: "Женись на мне".
Украинский военный Сергей и его жена Юлия (facebook.com/1tmolviv)
Обручились они прямо в больнице и вместе преодолевают тяжелый путь, выпавший на их судьбу.
Сейчас супруги во Львове - в Национальном реабилитационном центре Несокрушимые. Они приехали сюда, когда услышали, что здесь запустили бионическое протезирование и уже поставили первую руку десантнику.
Сейчас Сергея готовит к протезированию команду специалистов: хирурги, протезисты, специалисты по реабилитации и психотерапевты.
Украинский военный Сергей (facebook.com/1tmolviv)
Парня ждет сложная операция, ведь он уже потерял правую руку и рискует остаться и левой. Все потому, что нервы на ней повреждены и рука теряет силу.
Парню как можно скорее нужно установить протез. Стоит он €20-40 тыс.
Чтобы приобрести такой Сергею и другим нашим защитникам, Центр Несокрушимые вместе с благотворительной платформой Dobro.ua начали сбор средств. Присоединиться может любой.
Украинский военный Сергей (facebook.com/1tmolviv)
Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно получить протез, но для этого нужно заполнить заявку.
Также мы писали, что во Львове у военного отобрали протез ноги.