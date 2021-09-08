Ни одной школы на 20 ЖК: под Киевом дети учатся в коридорах до восьми вечера

Село Крюковщина, что всего в семи километрах от Киева продолжает активно застраиваться жилищными комплексами. С 1993-го года там выросло около двадцати новых ЖК, а вот новой школы не построили ни одной. Теперь школьники вынуждены учится в коридорах, библиотеках, актовых залах, линейки проводятся в три очереди, а занятия в школе - в две смены, и заканчиваются после восьми вечера.

Об этом говорится в программе "Ранок з Інтером".

Восемь первых классов, а на переменке невозможно даже пройти по коридору

Так, в школе, которая рассчитана на 800 учеников, занимается 2000. Только первых классов тут восемь.

Учительница Лилия Котирло говорит, что уже пятый год занятия для старших классов проводят в коридорах и вестибюлях. Парты поставили также в школьном музее, учительских, актовом зале, библиотеке. Соответственно, учителя не имеют места, где проверить тетради или просто отдохнуть на переменах.

Вторая смена в школе заканчивается в 20:10. Продолжительность перерывов сократили.

"Если вы придете на перерыв в школу, там даже пройти невозможно", - рассказал отец двух учеников Сергей Стоянов и добавил, что детям не хватает даже уборных.

Школьная столовая рассчитана лишь на 160 детей и работает до 15:00. Из-за этого дети, особенно те, кто на второй смене, не могут полноценно поесть.

Школу начали строить, но заморозили

Пять лет назад рядом со старой школой начали возводить новый трехэтажный школьный корпус. Местные жители выходили на акции протеста и перекрывали автодороги, требуя ускорить строительство. Но сейчас строительство вообще остановилось якобы из-за нехватки финансирования.

В Вишневом горсовете, куда входит Крюковщина, уверяют, что по договору подрядчик должен сдать новый корпус школы до конца 2021 года. Но даже если его достроят, он вряд ли вместит всех учеников. Ведь всего по проекту должно быть три корпуса.

А в проектах новых жилых комплексов школы и детсады не предусмотрены.

"Застройщики не могут финансировать строительство муниципальных школ", - заявляет Георгий Майсурадзе, консультант главы Вишневой ОТГ.

Дело в том, что в прошлом году Верховная Рада отменила паевые взносы застройщиков в развитие местной инфраструктуры.

Для справки

Крюковщина - село в Бучанском районе Киевской области Украины. До 2020 года являлось частью Киево-Святошинского района. Являлось административным центром Крюковщинского сельского совета, с 2020 года - Вишневской городской громады.