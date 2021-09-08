Жодної школи на 20 ЖК: під Києвом діти навчаються в коридорах до восьмої вечора

Село Крюківщина, що всього в семи кілометрах від Києва продовжує активно забудовуватися житловими комплексами. З 1993-го року там виросло близько двадцяти нових ЖК, а ось нової школи не побудували жодної. Тепер школярі змушені вчиться в коридорах, бібліотеках, актових залах, лінійки проводяться в три черги, а заняття в школі - у дві зміни, і закінчуються після восьмої вечора.

Про це йдеться в програмі "Ранок з Інтером".

Вісім перших класів, а на перерві неможливо навіть пройти по коридору

Так, у школі, яка розрахована на 800 учнів, займається 2000. Тільки перших класів тут вісім.

Вчителька Лілія Котирло каже, що вже п'ятий рік заняття для старших класів проводять у коридорах та вестибюлях. Парти поставили також у шкільному музеї, вчительських, актовому залі, бібліотеці. Відповідно, вчителі не мають місця, де перевірити зошити або просто відпочити на перервах.

Друга зміна в школі закінчується о 20:10. Тривалість перерв скоротили.

"Якщо ви прийдете на перерву в школу, там навіть пройти неможливо", - розповів батько двох учнів Сергій Стоянов і додав, що дітям не вистачає навіть вбиралень.

Шкільна їдальня розрахована лише на 160 дітей і працює до 15:00. Через це діти, особливо ті, хто на другій зміні, не можуть повноцінно поїсти.

Школу почали будувати, але заморозили

П'ять років тому поруч зі старою школою почали зводити новий триповерховий шкільний корпус. Місцеві жителі виходили на акції протесту і перекривали автодороги, вимагаючи прискорити будівництво. Але зараз будівництво взагалі зупинилося нібито через брак фінансування.

У Вишневій міськраді, куди входить Крюківщина, запевняють, що за договором підрядник повинен здати новий корпус школи до кінця 2021 року. Але навіть якщо його добудують, він навряд чи вмістить всіх учнів. Адже всього за проектом має бути три корпуси.

А в проектах нових житлових комплексів школи та дитсадки не передбачені.

"Забудовники не можуть фінансувати будівництво муніципальних шкіл", - заявляє Георгій Майсурадзе, консультант голови Вишневої ОТГ.

Справа в тому, що минулого року Верховна Рада скасувала пайові внески забудовників у розвиток місцевої інфраструктури.

Для довідки

Крюківщина - село в Бучанському районі Київської області. До 2020 року було частиною Києво-Святошинського району. Було адміністративним центром Крюківщинської сільської ради, з 2020 року - Вишнівської міської громади.