Ни одной пустой лавочки: появилось фото и видео, как в Киеве карантин соблюдают

Карантин в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Карантин в Киеве и риск подхватить коронавирус не сдерживают любителей прогулок в парке

Карантин в Киеве из-за коронавируса ослабят с 12 мая - в мэрии разработали поэтапный план снятия запретов и анонсировали постепенное смягчение запретов. В КГГА отмечают, что реализация мероприятий напрямую зависит от ситуации с COVID-19 в столице, поэтому ближайшие две недели станут решающими.

Впрочем, некоторые беспечные киевляне не стали дожидаться и уже "открыли" парки и скверы. Соответствующие фото и видео Styler предоставил житель столицы, который ездит на велосипеде через парк Киото около станции метро "Лесная" на работу.

На кадрах видно, что солнечный день и цветущие сакуры заставили граждан совершенно забыть о карантине, постановлениях властей, советах медиков, многотысячных штрафах и отмахнуться от риска подхватить опасный вирус или заразить других.

В парке прогуливаются десятки людей, и только у единиц на лицах защитные маски. Дети катаются на самокатах, родители с колясками, все лавочки заняты, и некоторым приходится сидеть на камнях возле декоративного мостика. Ни одного правоохранителя на фото не видно.

В Киеве открыто нарушают карантин - в парке Киото собрались любители сакуры (Фото: facebook.com)

"Скажите, я что-то проспала или заработалась, и у нас закончился карантин? Получается, я одна не пошла в Киото на сакуры этой весной смотреть? Что вообще происходит? Ни одной пустой лавочки в парке Киото. Где полиция, рупоры, предупреждения, просьбы, мольбы?" - удивляется жительница столицы Светлана Мащенко в своем Facebook.

В сети отмечают, что подобную картину можно наблюдать каждый день. А вот в момент цветения сакуры люди даже специально приезжают в парк на фотосессию.

"Парк Киото, Киев. Наши дни. Карантин - нет, не слышали..." - иронизирует киевлянка.

Видео: Карантин в Киеве - не помеха любителям прогулок в парке

Ранее сообщалось, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. Метро откроется только по решению правительства. Работу пригородного транспорта в правительстве пообещали восстановить в первую очередь.

В то же время с 12 мая не будут открывать детские сады, детские площадки, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом.

Напомним, что в Украине коронавирус подтвердили уже у 9866 пациентов. В Киеве и области совокупно зафиксировано наибольшее количество зараженных по стране: 1341 и 643 соответственно.