Запуск транспорта, открытие кафе и парков: как Киев планирует выходить из карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве рассказали, какой первый этап выхода из карантина

В рамках плана Киева по выходу из карантина откроют парки и скверы, а также запустят общественный транспорт. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, киевская власть на первом этапе выхода из карантина разрешит:

работу продовольственных магазинов общей площадью до 300 кв.м. с требованием присутствии не более 1 человека на 10 кв.м площади. А также обязательная санитарная обработка помещений дважды в день;

общей площадью до 300 кв.м. с требованием присутствии не более 1 человека на 10 кв.м площади. А также обязательная санитарная обработка помещений дважды в день; открытие парикмахерских, салонов красоты исключительно по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента;

исключительно по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента; работу кафе , которые смогут работать на вынос с требованием санитарной обработки помещений дважды в день;

, которые смогут работать на вынос с требованием санитарной обработки помещений дважды в день; работу временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте;

работу небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытовых товаров с соблюдением требования - не более 1 сотрудника на 10 кв.м;

с соблюдением требования - не более 1 сотрудника на 10 кв.м; работу адвокатских и нотариальных бюро , аудиторов, тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 кв.м.;

, аудиторов, тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 кв.м.; откроют парки и скверы , но группами не более двух человек исключение только с детьми - двое взрослых и двое детей;

, но группами не более двух человек исключение только с детьми - двое взрослых и двое детей; работу автокинотеатров;

Общественный транспорт на первом этапе ослабления карантина будет работать в ограниченном режиме. Метро в Киеве откроется только по решению правительства.

Работу пригородного транспорта в правительстве пообещали восстановить в первую очередь.

Напомним, по состоянию на сегодня в Киеве число новых случаев коронавируса возросло вдвое.

Ранее сообщалось, что Кабмин обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.