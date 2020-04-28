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Карантин в Киеве: что не будут открывать к следующему этапу

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 13:11
Карантин в Киеве: что не будут открывать к следующему этапу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом

На первом этапе ослаблений карантина в Киеве останутся закрытыми школы и торговые центры. Об этом написал мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

В частности, не будут открывать:

  • школы
  • детские сады
  • детские площадки
  • спортивные площадки
  • прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом.

Отдельно мэр отметил, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Отметим, что в Киеве могут начать ослаблять карантин с 12 мая. Следующие две недели будут решающими.

Ранее мэр города Виталий Кличко представил поэтапный план ослабления карантина в Киеве. В частности, он отметил, что общественный транспорт на первом этапе ослабления карантина будет работать в ограниченном режиме. Метро в Киеве откроется только по решению правительства. Работу пригородного транспорта чиновники пообещали восстановить в первую очередь.

Отметим, в Украине за последние сутки возросло количество зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19. В Минздраве прогнозируют пик коронавируса через неделю.

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