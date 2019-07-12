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Одному из районов Киева грозит техногенная авария: все подробности


В КГГА от озера открестились

Голосеевскому району Киева угрожает техногенная авария. На озере Дидоровка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. В результате этого есть риск прорыва дамбы. Могут пострадать жители Китаево и так называемой Мышеловки. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Александр Соколенко.

Также он опубликовал фотографии, на которых видно озеро и мешки с песком. Александр сообщил, что сообщил о проблеме в КГГА, но там ответили, что ничем помочь не могут, так как у озера нет балансосодержателя.

"Голосеевскому району Киева грозит техногенная авария! На озере Дидоривка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. Есть риск прорыва дамбы, в результате чего селевой поток нанесет беду, в частности, жителям Китаево и Мышеловки. В КГГА морозятся и ссылаются на то, что у озера отсутствует балансодержатель. Прислали грузовик с песком и пошли прочь. Ни квалифицированных специалистов, ни работников ДСНС на месте нет", - сообщил Соколенко.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Пользователи сети прокомментировали пост и раскритиковали КГГА, отметив, что там могли и соврать, заявляя, что озеро бесхозное. Также люди задались вопросом, кому же тогда идут деньги за аренду беседок, которые стоят на озере.

  • Спихотехника наше(влади)все!Хотя про балансоутримувача им соврать ничего не стоит,проверено не раз!
  •  Все ок, супутникова антена - це для онлайн моніторингу стану дамби
  •  А кто ж тогда денежки рубит с беседок и платной рыбалки?
  • Позор.

Скриншот комментариев (facebook.com/oleksandr.sokolenko) 

Напомним, что недавно в Голосеевском районе произошел массовый мор рыбы. О экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского рассказала блогер.

Как мы ранее писали, в Крыму оккупационные власти скрыли от жителей полуострова экологическую катастрофу. В Коктебеле канализационные стоки выходили прямо на пляжи, но оккупанты уверяли, что ничего критического не происходит. 

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