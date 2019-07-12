Море с нечистотами: в Коктебеле власти скрыли экологическую катастрофу

Фото: в Крыму скрыли экологическую катастрофу (Коллаж РБК-Украина)

Людей уверяли, что ничего опасного не происходит

В Крыму оккупационные власти скрыли от жителей полуострова экологическую катастрофу. В Коктебеле канализационные стоки выходили прямо на пляжи, но оккупанты уверяли, что ничего критического не происходит. Однако, все оказалось не так просто. Крымский активист Александр Талипов написал пост в соцсети, где опубликовал подтверждающие документы, что экологическая катастрофа все же была.

Он направил запрос в Росприроднадзор по поводу анализов морской воды в районе выброса “нефтяного“ фонтана" и ответ потряс его до глубины души.

“И все-таки в Коктебеле была экологическая катастрофа, при этом местные власти ее умолчали! Заявление главы администрации Феодосии, который 8 июля озвучил, что: “Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем“, – это ложь. Мною был направлен запрос в Росприроднадзор по поводу анализов морской воды в районе выброса “нефтяного“ фонтана, полученный ответ и экспертные заключения повергли меня в шок!!!“ – написал Александр Талипов.

Талипов отметил, что есть такое понятие ПДК-предельно допустимая концентрация, это величина, выше которой уже не норма.

"Были отобраны пробы в двух точках, как я понимаю напротив места выброса в море и в акватории, напротив точки выброса в 35 метрах. Ион аммония - превышение ПДК в 168 раз!!! Вдумайтесь, в 168 раз!!! Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. По сути это однозначно. Канализационные стоки. Фосват-ион - превышение ПДК в 39 раз!! Анионные поверхностные активные вещества - превышение ПДК в 20 раз! Они образуются от различных чистящих, моющих средств, химии. Незначительное превышение из концентрации ведет к гибели биологических организмов и наносят вред здоровью людей. Растворимый кислород ниже в 60 раз! Снижение кислорода указывает на её химическое или биологическое загрязнение", - написал Талипов.

Фото: Документы, подтверждающие экологиескую катастрофу в Крыму (facebook.com/alexandr.talipov)

Активист требует наказать виновных, а также проверить количество пострадавших от катастрофы людей. Местных жителей уверяли, что все хорошо

"Так же я считаю, должна быть проведена проверка в отношении количества людей обратившихся за медицинской помощью с 3-го июля и по настоящее время в Коктебеле, по поводу различных инфекций, всех необходимо признать потерпевшими! Людей уверили, что все хорошо, прикрыли дырку, установили табличку техническая зона-купание запрещено и пошли отдыхать!" - резюмировал он.

Как мы ранее писали, в оккупированном Крыму на пляже поток фекалий стекал прямо в море, в котором купались люди. Соответствующее видео опубликовал блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.