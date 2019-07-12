Одному з районів Києва загрожує техногенна аварія: усі подробиці

Голосіївському району Києва загрожує техногенна аварія. На озері Дідорівка вода зруйнувала дренажний колодязь і швидко розмиває земляну дамбу. В результаті цього є ризик прориву дамби. Можуть постраждати жителі Китаєво і так званої Мишоловки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Олександр Соколенко.

Також він опублікував фотографії, на яких видно озеро і мішки з піском. Олександр повідомив, що розказав про проблему в КМДА, але там відповіли, що нічим допомогти не можуть, через те, що у озера немає балансоутримувача.

"Голосіївському району Києва загрожує техногенна аварія! На озері Дідорівці вода зруйнувала дренажний колодязь та швидко розмиває земляну дамбу. Є ризик прориву дамби, внаслідок чого сельовий потік завдасть біди, зокрема, мешканцям Китаєвого та Мишоловки. У КМДА морозяться і посилаються на те, що в озера відсутній балансоутримувач. Прислали вантажівку з піском і подалися геть. Ані кваліфікованих спеціалістів, ані працівників ДСНС на місці немає", - повідомив Соколенко.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Користувачі мережі прокоментували пост і розкритикували КМДА, зазначивши, що там могли й збрехати, заявляючи, що озеро безхазяйне. Також люди задалися питанням, кому ж тоді йдуть гроші за оренду альтанок, які стоять на озері.

Спихотехніка наше(влади)все! Хоча про балансоутримувача їм збрехати нічого не варто, перевірено не раз!

Все ок, супутникова антена - це для онлайн моніторингу стану дамби.

А хто ж тоді грошики рубає з альтанок і платної риболовлі?

Ганьба.

Скріншот коментарів (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Нагадаємо, що нещодавно в Голосіївському районі стався масовий мор риби. Про екологічну катастрофу, яка сталася у Ореховатських ставках Голосіївського парку імені Максима Рильського розказала блогер.

Як ми раніше писали, у Криму окупаційна влада приховала від жителів півострова екологічну катастрофу. У Коктебелі каналізаційні стоки виходили прямо на пляжі, але окупанти запевняли, що нічого критичного не відбувається.