Одномісні капсули та душ у купе: Європою скоро почнуть їздити нові поїзди (фото)

Державна австрійська залізнична компанія ÖBB планує запустити 33 поїзди в рамках відновлення нічних перевезень. Цілий парк нових поїздів з покращеним комфортом планують запустити вже в грудні 2023 року.

Як виглядають ці поїзди та які там є умови для пасажирів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на сайт Австрійської залізниці.

Перші нічні потяги планують випустити на маршрут вже 10 грудня 2023 року - вони поїдуть за напрямками Відень-Гамбург та Інсбрук-Гамбург.

У кожному складі буде сім вагонів:

Два сидячі

Три купейні

Три спальні

Місткість складу - 254 особи. У спальних вагонах будуть розміщені купе покращеного комфорту з двоярусними ліжками у категорії Comfort та Comfort+. У кожній категорії буде власний санвузол та душ та місця для двох осіб.

У цих вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, а також для спортивного інвентарю, колясок та місця для велосипедів.

У звичайних купейних вагонах чотири спальних місця в купе, але без ванних кімнат.

Двомісні та чотиримісні купе (Фото ÖBB)

Але найголовніше нововведення у цьому поїзді - це окремі міні-кабінки у вигляді капсул, розташовані один над одним у два ряди, в якому кожен пасажир отримає повну усамітнення та особистий простір.

Купе оснащено зручним розкладним столиком із дзеркалом, лампою для читання, шафками для взуття та особистих речей та місцем для зберігання багажу.

Одномісні купе (Фото ÖBB)

У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями. Таке купе дозволить вмістити двох людей з інвалідністю на візках та двох супроводжуючих. У таких купе буде доступний туалет.

Купе для людей з інвалідністю (Фото ÖBB)

У сидячому вагоні - ряди подвійних крісел зі складними підлокітниками та підголовниками. Кожне крісло оснащене лампою для читання та індуктивною зарядкою, є місце для зберігання особистих речей та багажні полиці.

Сидячі вагони (Фото ÖBB)

Нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. А отже, такі поїзди незабаром почнуть курсувати між країнами ЄС.

Квитки на перші рейси з Відня до Гамбурга та з Інсбрука до Гамбурга надійшли у продаж 11 жовтня.