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В одном из наибольших ТРЦ Украины случился пожар: первые подробности и видео

STYLERПроисшествия    17.01.2020 - 19:41
В одном из наибольших ТРЦ Украины случился пожар: первые подробности и видео
Пожар в ТРЦ Форум Львов (коллаж РБК-Украина)

Спасатели эвакуируют посетителей торгового комплекса

Во Львове случился пожар в ТРЦ "Форум Львов", который является одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Украине. Здание находится в центральной части города на улице Под Дубом. Видео с места инцидента 17 января появилось в сети.

На месте работают пожарные, также прибыли правоохранители и медики для оказания помощи в случае необходимости.

По предварительной информации, горит гриль и вытяжка в одном из баров. Как сообщают очевидцы, это случилось в продуктовом супермаркете "Сильпо"

На кадрах видно, что посетители еще находятся в здании на верхнем этаже. Они снимают происходящее на мобильники.

Сотрудники ГСЧС эвакуируют людей из заведения.

В ТРЦ "Forum Lviv" действуют около 120 магазинов и бутиков, а также кинотеатр, несколько кафе, детская зона и супермаркет "Сильпо".

Пожар во Львове в ТРЦ Forum Lviv

Комплекс имеет 4 этажа (включая подземный паркинг). Общая площадь проекта составляет 69 тысяч квадратных метров (из них арендуемая - 35 тысяч "квадратов").

Этот ТРЦ стал первым в Украине, который был сертифицирован в соответствии со стандартами BREEAM - распространенных методов определения экологической эффективности зданий.

Пожар во Львове в ТРЦ Forum Lviv

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