ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В одному з найбільших ТРЦ України сталася пожежа: перші подробиці та відео

STYLERПодії    17.01.2020 - 19:41
В одному з найбільших ТРЦ України сталася пожежа: перші подробиці та відео
Пожежа в ТРЦ Форум Львів (колаж РБК-Україна)

Рятувальники евакуюють відвідувачів торгового комплексу

У Львові сталася пожежа в ТРЦ "Форум Львів", який є одним з найбільших торгово-розважальних комплексів в Україні. Будівля знаходиться в центральній частині міста на вулиці Під Дубом. Відео з місця інциденту 17 січня з'явилося в мережі.

На місці працюють пожежники, також прибули правоохоронці та медики для надання допомоги в разі необхідності.

За попередньою інформацією, горить гриль і витяжка в одному з барів. Як повідомляють очевидці, це сталося в продуктовому супермаркеті "Сільпо"

На кадрах видно, що відвідувачі ще знаходяться в будівлі на верхньому поверсі. Вони знімають те, що відбувається, на мобільники.

Співробітники ДСНС евакуюють людей із закладу.

В ТРЦ "Forum Lviv" діють близько 120 магазинів і бутиків, а також кінотеатр, кілька кафе, дитяча зона і супермаркет "Сільпо".

Пожежа у Львові в ТРЦ Forum Lviv

Комплекс має 4 поверхи (включаючи підземний паркінг). Загальна площа проекту складає 69 тисяч квадратних метрів (з них орендована - 35 тисяч "квадратів").

Цей ТРЦ став першим в Україні, який був сертифікований у відповідності зі стандартами BREEAM - поширених методів визначення екологічної ефективності будівель.

Пожежа у Львові в ТРЦ Forum Lviv

У ДСНС заявили про збільшення показників жертв пожеж в Україні Потоп в Осеan Plaza: як виглядає місце моторошної аварії сьогодні (відео)
Новини України ЛьвівпожежаТРЦ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся