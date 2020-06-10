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Одного штрафуют, другого - нет: как работает автофиксация нарушений ПДД в Украине

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 18:03
Одного штрафуют, другого - нет: как работает автофиксация нарушений ПДД в Украине
Автофиксация нарушений ПДД в Украине работает не для всех одинаково (фото: РБК-Украина)

Штрафы за нарушения ПДД платят не все

С 1 июня на дорогах Киева и Киевской области начала работать автоматическая система отслеживания нарушителей правил дорожного движения. Сейчас установлено 45 камер, которые фиксируют пока только превышение скорости транспортных средств.

За первые пять дней работы система выявила более 200 тысяч нарушений. Водителям-нарушителям приходят "письма счастья". Но к работе системы у есть масса вопросов. Об этом сообщает газета "Експрес".

Юрист Тарас Гук отметил, что в первый день работы камер было зафиксировано 35 762 нарушений, но обработано только 5 620 случаев. Почему так происходит, и по какому принципу отбираются нарушители, не известно. Критериев такого отбора просто нет.

Эксперт допускает, что сейчас штрафуют тех, кто намного превысил скорость. Но это неправильно, потому что полиция должна просмотреть все случаи нарушений, и наказать нарушителей.

У многих даже появилась мысль, не будет ли составлен список автомобилей, которых не будут штрафовать. Ведь нарушителей выбирают вручную. Поэтому в этом случае нарушается сам принцип работы системы, ведь компьютер фиксирует всех нарушителей, а в итоге штрафуют далеко не всех, а тех, кого выберут.

"Наверно, в МВД решили, что к полицейским в Украине у них больше доверия, чем к компьютерным системам", - заявил Гук.

Напомним, в Киеве на сверхскорости разбился "гонщик".

Ранее мы писали о том, как обжаловать штраф за нарушения ПДД.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины автомобилиштраф
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