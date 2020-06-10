Одного штрафують, іншого - ні: як працює автофіксація порушень ПДР в Україні

Автофіксація порушень ПДР в Україні працює не для всіх однаково (фото: РБК-Україна)

Штрафи за порушення ПДР платять не всі

З 1 червня на дорогах Києва і Київської області почала працювати автоматична система відстеження порушників правил дорожнього руху. Зараз встановлено 45 камер, які фіксують поки тільки перевищення швидкості транспортних засобів.

За перші п'ять днів роботи система виявила понад 200 тисяч порушень. Водіям-порушникам приходять "листи щастя". Але до роботи системи є маса питань. Про це повідомляє газета "Експрес".

Юрист Тарас Гук зазначив, що в перший день роботи камер було зафіксовано 35 762 порушень, але оброблено лише 5 620 випадків. Чому так відбувається, і за яким принципом відбираються порушники, не відомо. Критеріїв такого відбору просто немає.

Експерт допускає, що зараз штрафують тих, хто набагато перевищив швидкість. Але це неправильно, тому що поліція повинна переглянути всі випадки порушень, і покарати порушників.

У багатьох навіть з'явилася думка, чи не буде складений список автомобілів, яких не будуть штрафувати. Адже порушників вибирають вручну. Тому в цьому випадку порушується сам принцип роботи системи, адже комп'ютер фіксує всіх порушників, а в підсумку штрафують далеко не всіх, а тих, кого виберуть.

"Мабуть, у МВС вирішили, що до поліцейських в Україні у них більше довіри, ніж до комп'ютерних систем", - заявив Гук.

Нагадаємо, у Києві на надшвидкості розбився "гонщик".

Раніше ми писали про те, як оскаржити штраф за порушення ПДР.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук