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Одного назвали Жорою: в одеському супермаркеті в упаковці вівсянки жили миші (відео)

Одеса, Понеділок 26 жовтня 2020 17:10
Одного назвали Жорою: в одеському супермаркеті в упаковці вівсянки жили миші (відео)
Миші (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Повідомляється, що мишенят у вівсянці було двоє

В одному з магазинів Одеси продають вівсянку з "сюрпризом". Так, одесит купив кашу, в якій згодом виявив двох живих дитинчат миш. Відео з мишенятами опубліковане в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Як повідомляється, чоловік купив кашу по дорозі на рибалку, однак поїсти не вийшло. Відкривши пакет, він виявив всередині крім вівсянки, ще й живих дитинчат мишей. Хлопець вирішив прилаштувати мишенят "в добрі руки" і навіть дав імена. Одному з них він вже знайшов будинок, а другому шукає господарів.

"Мишей розібрали не всіх. Є ось ще Жора. Він шукає дбайливі руки", — каже чоловік на відео.

В супермаркеті в Одесі миші оселилися у вівсянці

Варто відзначити, що в українських супермаркетах почастішали випадки потрапляння несподіваних "сюрпризів" у харчові продукти. Фахівці вважають, що це пов'язано з порушеннями стандартів зберігання продукції.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію. Фахівці проводили дослідження земноводних в Україні і зокрема в Зоні зважаючи на тривожну ситуацію з різким зменшенням чисельності амфібій в Європі.

Раніше повідомлялося, що мешканці багатоповерхівок в Івано-Франківську побачили леопарда і викликали поліцію. Одну з місцевих мешканок, яка гуляла з собакою, попросили відійти на безпечну відстань. Мовляв, леопард собак не любить.

Також повідомлялося про те, що в людному парку за межею столиці живе зграя лисиць. Люди підгодовують їх навіть морозивом, а волонтери намагаються виловити.

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