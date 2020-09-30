В людном парке под Киевом поселилась стая лисиц: едят даже мороженое

В парке под Киевом живут лисы (коллаж: РБК-Украина)

Парк в Киевской области заселили лисицы, но зоозащитники решили их отловить

В обычном людном парке города Буча под Киевом поселилась стая лисиц. Пару месяцев назад сюда забрела беременная самка. Теперь она живет здесь вместе с детенышами.

Лисицы не боятся людей и с удовольствием подкармливаются теми лакомствами, которые приносят им посетители. Но ветеринары говорят, что лисы могут переносить опасные болезни. Зоозащитники организовали целую спецоперацию по вылову животных, говорится в сюжете ТСН.

Лисята копаются в урнах, едят предложенное мороженое. Люди уже привыкли к такому соседству. Одними из первых лисиц увидели охранники и ужаснулись, ведь не сразу узнали животных.

Зоозащитница Ирина две недели отлавливала животных. Ей уже удалось поймать одного лисенка, который через неделю после лечения нашел новый дом в заповеднике. Осталось поймать еще двоих.

То, что лисы пришли к людям – явление ненормальное. Но сейчас это случается все чаще. Обычно животные ведут ночной образ жизни, но сейчас стали показываться людям и днем. Ветеринары говорят, что лисы могут переносить бешенство – это самая опасная угроза.

Главная причина, что лисы приходят к людям, вырубка лесов. Но специалисты говорят, если увидели дикое животное, не пытайтесь пойти с ним на контакт, лучше вызовите соответствующие службы.

Ранее мы писали, что в киевском парке завелись дикие животные, которые совсем не боятся людей.

Также сообщалось, что в Харькове на городской свалке заметили нашествие аистов.