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В Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею: фото рептилии

Чернобыль, Четверг 08 октября 2020 06:39
В Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею: фото рептилии
Чернобыльский заповедник (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльской зоне зафиксировали краснокнижную змею

В Чернобыльской зоне отчуждения увидели редкую змею - медянку, которая занесена в Красную Книгу Украины. Рептилию обнаружили во время исследования водоемов заповедника.

Специалисты проводили исследования земноводных в Украине и в частности в Зоне ввиду тревожной ситуации с резким уменьшением численности амфибий в Европе. Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в Facebook.

Ученые проверяли, насколько эта тенденция проявляется в Чернобыльской зоне. Причиной сокращения популяций амфибий называют заражение земноводных хитридиомикозом (Chytridiomicota) - грибковым заболеванием, которое приводит к их массовой гибели.

Исследователи провели отбор лягушек для дальнейших лабораторных исследований, и во время полевых исследований зафиксировали присутствие медянки.

Эксперт-герпетолог ОО "UNCG" Алексей Марущак взял змею в руки, измерил ее длину и продемонстрировал, что для человека она опасности не представляет.

В Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею: фото рептилииВ Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею: фото рептилии

Медянка в Чернобыльской зоне (фото Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)

Медянка ядовитых зубов не имеет. Определенную токсичность может иметь слюна, однако для человека она не ядовита. Питаются змеи в основном ящерицами, насекомыми, птенцами, мышами, земноводными. Свою добычу медянка сжимает кольцами тела и проглатывает живьем.

Медянку легко отличить от других европейских пресмыкающихся из-за характерной темной полосы, которая проходит от ноздри через глаз к углу рта или даже на стороны шеи. Своему названию в Украине медянка обязана окрасу спинной стороны: медно-красному, серому, серо-бурому, коричнево-серому, красно-бурому (однако редко попадаются черные особи - меланисты).

Обычно длина медянки обыкновенной не превышает 60-70 см.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку - коростеля или дергача.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне заметили бурых медведей - косолапых не видели до этого в тех краях более 100 лет.

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