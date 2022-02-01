У одного из лучших украинских выпускников Рада отобрала премию в 100 тысяч: в чем причина

В Верховной Раде поддержали проект постановления о лишении выпускника украинского вуза премии в размере 100 тысяч гривен, которая была присуждена за лучший результат на внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году.

С предложением исключить студента из списка лауреатов на получение ежегодной премии ВРУ обратилось министерство образования и науки в парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций 21 декабря.

Речь идет о выпускнике запорожского лицея "Логос" Алексее Чикалове, который 4 года занимал призовые места на олимпиадах по химии, а в 2021-м попал в список 30 выпускников, которые показали на ВНО самые лучшие результаты.

Почему забрали премию

Парень прошлым летом поступил в Харьковский национальный университет им. Каразина, но затем забрал документы и решил продолжить учебу в иностранном вузе, и выехать за границу.

Это и стало основанием для лишения студента премии ВРУ, так как по условиям ее получатели должны проходить обучение именно в отечественном учебном заведении.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие проекта постановления "будет способствовать повышению престижа и качества образования Украины".

Комитет Рады 26 января на своем заседании одобрил инициативу и рекомендовал народным депутатам поддержать ее, и в итоге 1 февраля проект постановления получил 263 голосов "за" и был принят.

Кто может получить премию в 100 тысяч за ВНО

В январе 2021 года Верховная Рада ввела премию, которую ежегодно будут присуждать соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более учебным предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из учебных предметов.

Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с украинским вузом.

Если в перечень претендентов попало менее 30 лиц или их 30 ровно, премию присуждают всем из них. А если в перечень претендентов попало более 30 человек, ее присуждают тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) является большим по меньшей мере на 1 балл, нежели результат 31-го претендента в перечне.