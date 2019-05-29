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Красивые попадания: "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе (видео)

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 16:42
Красивые попадания: "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе (видео)
Азов разгромил огневую точку боевиков на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинские бойцы нанесли мощный удар по сепаратистам

"Азов" опубликовал новое видео разгрома боевиков на Донбассе. Украинские воины уничтожили опорный пункт террористов на Светлодарской дуге. Данное видео опубликовано в YouTube.

Наши бойцы атаковали боевиков с помощью управляемых ракет.

Азов разгромил огневую точку боевиков на Донбассе (видео: YouTube/AZOV media)

Видео уничтожения боевиков вызвало много восторженных комментариев украинцев.

  • Пацаны, как же нравится регулярность таких видео, продолжайте в том же духе! С нетерпением жду новых выпусков, лайк + подписка;
  • Ах какие красивые попадания;
  • Азов я вас люблю! В хорошем смысле слова!! Вы лучшие на войне! Остальные просто красавцы, а вы лучшие!!!!! Слава Украине!

Красивые попадания: &quot;Азов&quot; уничтожил позицию боевиков на Донбассе (видео)

  • Прекрасно! Вы молодцы;
  • Атака была проведена с использованием управляемых ракет;
  • Четко работаете ребята! Слава Азову - защитникам родной Украины!

Напомним, что на Донбассе воины ВСУ уничтожили боевую машину пехоты боевиков. Технику окупантов обнаружили с помощью аэроразведки в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

Ранее сообщалось о том, что Украинские военные на Донбассе провели около Екатериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.

Мы также писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Горловки.

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