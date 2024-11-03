Одне з найпопулярніших прізвищ в Україні - Кушнір. А ви знаєте значення цього слова?

Найбільше носіїв прізвища "Кушнір" на Львівщині, Волині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Вінниччині та у Чернівцях. І старовинне прізвище походить від професії.

"Ми знаємо такі прізвища як Кушнір, Кушніренко, Кушнірук, але що означає загальна назва?", - розпочав урок Олександр Авраменко.

Він додав, шо деякі люди вважають, що так раніше в давнині називали майстра з ліплення глечиків. Але це неправильно.

"Кушнір - давня професія. Це фахівець, що вичиняє хутро зі шкури та шиє хутряні вироби", - пояснює Олександр.

Кушнірство - це була поширена професія не тільки в Україні, а й в інших країнах. Хутряні вироби в давнину були дуже цінними й майстри-кушніри обробляли шкури тварин, виготовляли з них одяг, головні убори, рукавиці та інші аксесуари. Особливі навички та знання, яких вимагала ця професія, передавали з покоління в покоління.

Зверніть увагу, у слові "хутро" ми ставимо наголос на останній склад (на голосну "о"). Така ж логіка й у вимові слова "хутряний" (наголос на голосну "и"), зазначає філолог.

Олександр Авраменко зауважив що, слово "кушнір" закарбоване в український народній творчості відомою приказкою:

"Одна думка в лисиці, а інша - в кушніра".

"Гадаю, коли знаєш значення слова "кушнір", то і розтлумачити приказку немає потреби", - закінчує свій урок Олександр Авраменко.