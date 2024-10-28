В наших паспортах купа помилок. Як правильно казати та писати імена по батькові

По батькові в офіційних документах - це елемент нашої самоідентифікації, проте їх часто неправильно пишуть. Які найбільш поширені помилки, де ставиться наголос і чому обов'язково дотримуватись мовних норм?

Як правильно казати та писати по батькові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook філологині Ольги Васильєвої.

Правильне написання імен по батькові є важливим аспектом української мови, особливо коли йдеться про імена з пом’якшенням звуків, як у випадку з іменем Ігор.

Як зазначає мовознавиця Ольга Васильєва, варіантності тут не місце: правильно говорити й писати тільки так - Ігоря, Ігорю, Ігорьович.

Тверде "р" в таких іменах змінюється на м’яке, тому іменники м'якої групи II відміни, як "Ігор" і "Лазар", відмінюються за аналогією до "цар" чи "кобзар". Так, у формі по батькові ми додаємо м’який знак, як у "Васильович" - виходить "Ігорьович" або "Лазарьович".

Мотивом до правописної зміни від "Ігорович" до "Ігорьович" стало те, що при відмінюванні імені твердий звук "р" м’якшає: Ігоря, Ігорю - це підкреслює належність імені до м’якої групи іменників. Старі словники також підтримують таку форму в кличному відмінку: Ігорю замість Ігоре.

Крім того, Васильєва пояснює, що суфікса -ев- в українських іменах по батькові немає. Наприклад, від німецького "Франц" маємо форму "Францович" (не плутати з прізвищем Франце́вич). За цією ж логікою правильно буде "Юрійович", а не "Юр'євич".

Ще трохи нагадувань про правопис суфіксів у іменах по батькові. Від імен Ілля‌, Кузьма‌, Лука‌, Сава, Хома‌, Мико‌ла імена по батькові правильно писати ось так. Зверніть увагу на наголоси:

Іллі́ч, Іллі́вна

Ку́зьмович (і Кузьми́ч), Ку́зьмівна

Луки́ч, Лу́ківна

Са́вович (і Са́вич), Са́вівна

Хо́мович (і Хоми́ч), Хо́мівна

Миколайович (і Мико́лович), Миколаївна (і Мико́лівна).

Вибір правильної форми по батькові залежить не лише від загальноприйнятих мовних норм, але й від того, як саме записане ім’я батька в офіційних документах.

Якщо в паспорті батько значиться як "Микола", то й по батькові для дітей має бути "Миколович" або "Миколівна", а не "Миколайович" чи "Миколаївна".

Це ж правило стосується й імені "Євген": у випадку, якщо батька звати саме так, тоді по батькові - "Євгенович" або "Євгенівна". Якщо ж у паспорті вказано "Євгеній", то правильною формою буде "Євгенійович" чи "Євгеніївна".

Інші приклади також показують це правило: якщо ім’я батька "Олекса", діти отримають форму по батькові "Олексович" чи "Олексівна", а не "Олексійович" чи "Олексіївна".

Для імені "Ілько" буде правильною формою "Ількович" чи "Ільківна", тоді як від імені "Ілля" утворюються "Ілліч" та "Іллівна".

Ще один приклад - ім'я "Кость": у такому випадку коректно писати "Костьович" чи "Костівна", а не "Костянтинович" або "Костянтинівна".

Усі ці правила зафіксовані в авторитетних ономастичних словниках, які допомагають уникати помилок у важливих документах і вказують на необхідність уважного ставлення до форми імені по батькові.