Одна из самых популярных фамилий в Украине - Кушнир. А вы знаете значение этого слова?

Больше всего носителей фамилии "Кушнір" во Львовской области, на Волыни, в Ивано-Франковской области, на Закарпатье, в Виннице и Черновцах. И старинная фамилия происходит от профессии.

"Мы знаем такие фамилии как Кушнір, Кушніренко, Кушнірук, но что означает общее название?", - начал урок Александр Авраменко.

Он добавил, что некоторые люди считают, что так раньше в древности называли мастера по лепке кувшинов. Но это неправильно.

"Кушнір - давняя профессия. Это специалист, который выделывает мех из шкуры и шьет меховые изделия", - объясняет Александр.

Кушнірство - это была распространенная профессия не только в Украине, но и в других странах. Меховые изделия в древности были очень ценными и мастера-кушніри обрабатывали шкуры животных, изготовляли из них одежду, головные уборы, перчатки и другие аксессуары. Особые навыки и знания, которые требовала эта профессия, передавали из поколения в поколение.

Обратите внимание, в слове "хутро" мы ставим упор на последний слог (на громкую "о"). Такая же логика и в произношении слова "хутряний" (ударение громкой "и"), отмечает филолог.

Александр Авраменко добавил, что слово "кушнір" запечатлено в украинском народном творчестве известной поговоркой:

"Одна думка в лисиці, а інша - в кушніра".

"Думаю, когда знаешь значение слова "кушнір", то и растолковать поговорку нет нужды", - заканчивает свой урок Александр Авраменко.