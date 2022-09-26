Одна звичка, яка знижує ризик високого кров’яного тиску

Головна звичка - їсти менше солі

За словами доктора Джейкоба Хаскаловічі, співзасновника і головного лікаря спільноти Clearing, сіль підвищує кров’яний тиск, оскільки вона спонукає ваше тіло затримувати воду, що створює більше навантаження на судини.

Щоб допомогти собі, готуйте їжу вдома, а не купуйте готові напівфабрикати. Використовуйте ароматні спеції замість солі, і тримайтеся подалі від сильно оброблених продуктів, фастфуду та сильно солоних продуктів.

"Навіть невелике зменшення натрію в раціоні може покращити здоров’я серця та знизити високий кров'яний тиск приблизно на 5–6 мм рт. ст.", - розповідають в Клініці Майо.

Варто обмежити споживання натрію до 2300 міліграмів (мг) на день або менше. Однак більш низьке споживання натрію - 1500 мг на день або менше - ідеальне для більшості дорослих.

Інші поради для підтримки тиску в нормі

Тримайте низький рівень стресу

"Коли ви перебуваєте в стані стресу, ваше тіло виробляє гормони, які допомагають впоратися з можливою надзвичайною ситуацією або будь-яким іншим, що викликає у вас стрес, тобто, серед іншого, ваше серце зазвичай б'ється швидше", – стверджує доктор Хаскаловічі.

Стежте за вагою

Надто велика кількість жиру навколо талії може збільшити ризик високого кров’яного тиску. Тож, стежте за своїм харчуванням і фізичною активністю.