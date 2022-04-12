Врач показала типичные ошибки при измерении давления: никогда так не делайте
Врач показала на собственном примере, как правильно мерить давление, чего нельзя делать во время процедуры, какое устройство лучше всего подходит, и что такое "рабочее давление".
Об этом рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.
Чтобы определить ваше давление, надо измерять его несколько раз в день. Например, утром, в обед и вечером. Тогда вы сможете понять, в какие именно часы давление повышается. Врач сможет определить ваше персональное лечение.
Как можно и нельзя мерить давление
- Мерить давление нужно в сидячем положении, чтобы рука была расслаблена, а манжетка на уровне сердца. Показатели тогда будут более достоверными.
- Мерить надо не сразу, когда пришли с улицы. Надо минут пять провести в покое, отдохнуть.
- Лучше всего после пробуждения, минут через пять, как походили, нервная система пробудилась, адаптировалась.
- Манжет при измерении надо разместить меткой к локтевому сгибу, где пульсация.
- Расслабленную руку надо положить на стол. Желательно, чтобы в момент измерения никто не ходил, не говорил с вами (вы не говорили), не стучал.
Если вы принимаете препарат для корректировки артериальной гипертензии
Если вы постоянно принимаете препараты, а давление при этом повышенное (вы заметили при контроле), вам стоит обратиться к врачу для корректировки лечения.
Пока лечение не назначено, лучше принять препарат экстренного действия, чтобы стабилизировать ваше состояние.
Какое устройство лучше
Лучше всего - механический, или полумеханический (полуавтоматический) тонометр.
Понятия "рабочего давления" не существует
Есть норма. И это 120/80. Если вы не чувствуете последствий повышенного давления, называете его рабочим - это неправильно.
Доказано, что давление свыше 140/80 - это риск больших осложнений.
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