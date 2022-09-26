Высокое кровяное давление не только истощает и оказывает дискомфорт, но и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Также может привести к проблемам с почками, сердцем, зрением и т. д. Чтобы минимизировать риск, нужно помнить о главной привычке.
Об этом пишет EatThis.
По словам доктора Джейкоба Хаскаловичи, соучредителя и главного врача сообщества Clearing, соль повышает кровяное давление, поскольку она побуждает ваше тело задерживать воду, что создает большую нагрузку на сосуды.
Чтобы помочь себе, готовьте еду дома, а не покупайте готовые полуфабрикаты. Используйте ароматные специи вместо соли и держитесь подальше от сильно обработанных продуктов, фастфуда и сильно соленых продуктов.
"Даже небольшое уменьшение натрия в рационе может улучшить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление примерно на 5–6 мм рт. ст.", – рассказывают в Клинике Майо.
Следует ограничить потребление натрия до 2300 мг (мг) в день или меньше. Однако более низкое потребление натрия – 1500 мг в день или меньше – идеально для большинства взрослых.
"Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваше тело вырабатывает гормоны, которые помогают справиться с возможной чрезвычайной ситуацией или любым другим, что вызывает у вас стресс, то есть среди прочего ваше сердце обычно бьется быстрее", – утверждает доктор Хаскаловичи.
Слишком большое количество жира вокруг талии может увеличить риск высокого Ддавления. Следовательно, следите за своим питанием и физической активностью.
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