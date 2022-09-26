RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна привычка, снижающая риск высокого кровяного давления

Фото: Как снизить высокое кровяное давление (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Высокое кровяное давление не только истощает и оказывает дискомфорт, но и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Также может привести к проблемам с почками, сердцем, зрением и т. д. Чтобы минимизировать риск, нужно помнить о главной привычке.

Об этом пишет EatThis.

Главная привычка – есть меньше соли

По словам доктора Джейкоба Хаскаловичи, соучредителя и главного врача сообщества Clearing, соль повышает кровяное давление, поскольку она побуждает ваше тело задерживать воду, что создает большую нагрузку на сосуды.

Чтобы помочь себе, готовьте еду дома, а не покупайте готовые полуфабрикаты. Используйте ароматные специи вместо соли и держитесь подальше от сильно обработанных продуктов, фастфуда и сильно соленых продуктов.

"Даже небольшое уменьшение натрия в рационе может улучшить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление примерно на 5–6 мм рт. ст.", – рассказывают в Клинике Майо.

Следует ограничить потребление натрия до 2300 мг (мг) в день или меньше. Однако более низкое потребление натрия – 1500 мг в день или меньше – идеально для большинства взрослых.

Другие советы по поддержанию давления в норме

  • Держите низкий уровень стресса

"Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваше тело вырабатывает гормоны, которые помогают справиться с возможной чрезвычайной ситуацией или любым другим, что вызывает у вас стресс, то есть среди прочего ваше сердце обычно бьется быстрее", – утверждает доктор Хаскаловичи.

  • Следите за весом

Слишком большое количество жира вокруг талии может увеличить риск высокого Ддавления. Следовательно, следите за своим питанием и физической активностью.

Раньше мы писали, как нельзя измерять давление.

Также врач рассказала, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоров'я