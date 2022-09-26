Главная привычка – есть меньше соли

По словам доктора Джейкоба Хаскаловичи, соучредителя и главного врача сообщества Clearing, соль повышает кровяное давление, поскольку она побуждает ваше тело задерживать воду, что создает большую нагрузку на сосуды.

Чтобы помочь себе, готовьте еду дома, а не покупайте готовые полуфабрикаты. Используйте ароматные специи вместо соли и держитесь подальше от сильно обработанных продуктов, фастфуда и сильно соленых продуктов.

"Даже небольшое уменьшение натрия в рационе может улучшить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление примерно на 5–6 мм рт. ст.", – рассказывают в Клинике Майо.

Следует ограничить потребление натрия до 2300 мг (мг) в день или меньше. Однако более низкое потребление натрия – 1500 мг в день или меньше – идеально для большинства взрослых.

Другие советы по поддержанию давления в норме

Держите низкий уровень стресса

"Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваше тело вырабатывает гормоны, которые помогают справиться с возможной чрезвычайной ситуацией или любым другим, что вызывает у вас стресс, то есть среди прочего ваше сердце обычно бьется быстрее", – утверждает доктор Хаскаловичи.

Следите за весом

Слишком большое количество жира вокруг талии может увеличить риск высокого Ддавления. Следовательно, следите за своим питанием и физической активностью.