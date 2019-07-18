Одна весовая: Зеленский приехал к Ломаченко на тренировку (фото)

Владимир Зеленский - президент Украины приехал в тренировочный лагерь известного боксера Василия Ломаченко. Глава государства поблагодарил спортсмена и его команду за тот труд, который они делают, прославляя нашу страну.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте lomus_official.

Также гарант пожелал удачи в предстоящем бою, который состоится у боксера в Лондоне, 31 июля.

Фото: Владимир Зеленский и Василий Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Пользователи сети отреагировали на совместное фото главы государства и знаменитого боксера. Пользователи написали, что крутость фото зашкаливает, также подписчики отметили, что это прекрасно, что президент поддерживает спортсменов.

Не пойму, кто с кем фоткаеться, ощущение что Зеленский фоткается со звездой, Василий, он у Вас автограф не взял?

Одна весовая!

Историческое фото достойнейших украинцев!!! Именно эти, всеми любимые ,лица на сегодняшний день представляют и прославляют нашу Украину на весь мир!!! Верю и болею за вас всем сердцем и душой!!!!

Зеленый везде успевает, не то что некоторые.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_official)

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании. Он встретится с британцем Люком Кэмпбеллом и будет бороться за три титула (WBO, WBA и вакантный пояс WBC).

Читайте также, как Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Huracan красного цвета. Автомобиль был приобретен на аукционе в Штатах и уже доставлен в Киев. Видео новой машины чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO опубликовал в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, недавно Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым.