Одна весовая: Зеленский приехал к Ломаченко на тренировку (фото)

Президент сфотографировался с известным украинским сбоксером
Владимир Зеленский - президент Украины приехал в тренировочный лагерь известного боксера Василия Ломаченко. Глава государства поблагодарил спортсмена и его команду за тот труд, который они делают, прославляя нашу страну.
Снимок опубликован в Instagram-аккаунте lomus_official.
Также гарант пожелал удачи в предстоящем бою, который состоится у боксера в Лондоне, 31 июля.
Пользователи сети отреагировали на совместное фото главы государства и знаменитого боксера. Пользователи написали, что крутость фото зашкаливает, также подписчики отметили, что это прекрасно, что президент поддерживает спортсменов.
Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_official)
Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Великобритании. Он встретится с британцем Люком Кэмпбеллом и будет бороться за три титула (WBO, WBA и вакантный пояс WBC).
Читайте также, как Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Huracan красного цвета. Автомобиль был приобретен на аукционе в Штатах и уже доставлен в Киев. Видео новой машины чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO опубликовал в своем Instagram.
Как сообщалось ранее, недавно Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым.