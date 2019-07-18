Одна вагова: Зеленський приїхав до Ломаченко на тренування (фото)

Президент сфотографувався з відомим українським сбоксером
Володимир Зеленський - президент України приїхав в тренувальний табір відомого боксера Василя Ломаченка. Голова держави подякував спортсмену і його команді за ту працю, яку вони роблять, прославляючи нашу країну.
Знімок опублікований в Instagram-акаунті lomus_official.
Також гарант побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться у боксера в Лондоні, 31 липня.
Користувачі мережі відреагували на спільне фото голови держави і знаменитого боксера. Користувачі, які написали, що крутість фото зашкалює, також підписники зазначили, що це чудово, що президент підтримує спортсменів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_official)
Нагадаємо, наступний бій Ломаченко проведе 31 серпня у Великобританії. Він зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом і буде боротися за три титули (WBO, WBA і вакантний пояс WBC).
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Як повідомлялося раніше, нещодавно Василю Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав, щоб український боксер вийшов на ринг з його підопічним Романом Андрєєвим.