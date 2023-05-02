Одна щоденна звичка призводить до ожиріння, високого тиску та діабету. Ви також це робите

Чому денний сон є популярним у світі

Денний сон у багатьох країнах Середземномор'я називається "сієста". В Іспанії це особливо поширена практика, коли на одну годину щодня всі зупиняються, щоб подрімати.

Ось деякі переваги сієсти:

зменшення нестачі сну

покращення пам'яті

ефективна боротьба зі стресом

покращення пильності, реакцій та ефективності

Що насторожливого виявили вчені

Однак дослідники стверджують, що переваги полуденного сну залежать від тривалості сну. Дрімота, яка триває понад 30 хвилин, може спричинити інертність сну, відчуття млявості та затримку реакції.

У новому дослідженні було оцінено понад 3000 дорослих, щоб зрозуміти, як тривалість сієсти впливає на загальний стан здоров'я. Попереднє дослідження, проведене у Великій Британії, виявило, що сієста пов'язана з підвищеним ризиком ожиріння.

Цього разу дослідники виявили, що ті, хто дрімає вдень протягом 30 хвилин або довше, частіше мають вищий індекс маси тіла, вищий кров'яний тиск і метаболічний синдром. Це низка станів, які підвищують ризик серцевих захворювань, інсульту та діабет 2 типу.

"Не всі сієсти однакові. Тривалість часу, положення сну та інші специфічні фактори можуть вплинути на результати сну для здоров'я", - сказав один із дослідників.