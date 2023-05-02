Одна щоденна звичка призводить до ожиріння, високого тиску та діабету. Ви також це робите

У багатьох людей існує звичка зробити посеред робочого дня невелику перерву на сон. Численні дослідження довели, що це позитивно впливає на роботу мозку, підвищуючи його продуктивність. Однак нещодавно з'явилися й протилежні заяви вчених.
Про це йдеться на сайті Medical Daily.
Денний сон у багатьох країнах Середземномор'я називається "сієста". В Іспанії це особливо поширена практика, коли на одну годину щодня всі зупиняються, щоб подрімати.
Ось деякі переваги сієсти:
Однак дослідники стверджують, що переваги полуденного сну залежать від тривалості сну. Дрімота, яка триває понад 30 хвилин, може спричинити інертність сну, відчуття млявості та затримку реакції.
У новому дослідженні було оцінено понад 3000 дорослих, щоб зрозуміти, як тривалість сієсти впливає на загальний стан здоров'я. Попереднє дослідження, проведене у Великій Британії, виявило, що сієста пов'язана з підвищеним ризиком ожиріння.
Цього разу дослідники виявили, що ті, хто дрімає вдень протягом 30 хвилин або довше, частіше мають вищий індекс маси тіла, вищий кров'яний тиск і метаболічний синдром. Це низка станів, які підвищують ризик серцевих захворювань, інсульту та діабет 2 типу.
"Не всі сієсти однакові. Тривалість часу, положення сну та інші специфічні фактори можуть вплинути на результати сну для здоров'я", - сказав один із дослідників.
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