Одна ежедневная привычка приводит к ожирению, высокому давлению и диабету. Вы тоже это делаете

Почему дневной сон популярный в мире

Дневной сон во многих странах Средиземноморья называется "сиеста". В Испании это особенно распространенная практика, когда на один час каждый день все останавливаются, чтобы вздремнуть.

Вот некоторые преимущества сиесты:

уменьшение недостатка сна

улучшение памяти

эффективная борьба со стрессом

улучшение бдительности, реакций и эффективности

Что подозрительного обнаружили ученые

Однако исследователи утверждают, что преимущества полуденного сна зависят от продолжительности сна. Дремота, которая длится более 30 минут, может вызвать инертность сна, ощущение вялости и задержку реакции.

В новом исследовании было оценено более 3 000 взрослых, чтобы понять, как продолжительность сиесты влияет на общее состояние здоровья. Предыдущее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что сиеста связана с повышенным риском ожирения.

В этот раз исследователи обнаружили, что дремлющие днем в течение 30 минут или дольше чаще имеют более высокий индекс массы тела, высшее кровяное давление и метаболический синдром. Это ряд состояний, повышающих риск сердечных заболеваний, инсульта и диабет 2 типа.

"Не все сиесты одинаковы. Продолжительность времени, положения сна и другие специфические факторы могут повлиять на результаты сна для здоровья", - сказал один из ученых.