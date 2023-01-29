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Одна помилка, через яку суп застигає і перетворюється на желе

Як не зіпсувати суп (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Недосвідчені кулінари часто допускаються помилки при приготуванні здавалося би простої страви - супу. Через це наваристий прозорий бульйон наступного дня застигає, перетворюючись майже на холодець.

Як не допустити цього - читайте нижче в матеріалі Styler.

В чому проблема застиглого супу

Як кажуть експерти, відбувається так через одну помилку. Щоб її не повторювати, не потрібно кардинально змінювати рецептуру чи кидати в каструлю якийсь "секретний інгредієнт".

Але потрібно врахувати один нюанс, який перетворює першу страву на желе. Він пов'язаний з кількістю кісток.

Якщо суп загуснув наступного дня, найімовірніше, до страви було додано дуже багато кісток. Вони виділили велику кількість колагену, що призвело до такого результату.

Чи шкідливо це?

Ні, такий суп цілком їстівний, адже "желе" достатньо розігріти, щоб воно знову набуло рідкої форми. Але в холодильнику страва знову застигне.

Наступного разу краще додати менше кісток та трохи більше води. Бульйон вийде менш наваристим, зате не перетвориться на холодець.

Тримайте рецепт смачного супу з фрикадельками від Євгена Клопотенка:

Раніше ми писали, чи потрібно насправді їсти суп і що буде, якщо від нього відмовитися взагалі.

Також читайте, на якій олії краще не смажити.

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